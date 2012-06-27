《香港报摘》--信报6月27日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--濠赌股昨天大泻,《澳门日报》报导,内地严格执行签证措施,由三个月批一次访澳,收紧至每四个月一次;另外,银联大幅收紧境外签账额至每次100万澳门元,变相令赌客注码大减.市场人士担忧,两项措施均会导致访澳的内地赌客锐减,从而打击濠赌股收入.
* 其他:
--面对食材、工资、租金同时上涨的经营环境,连锁快餐店大家乐(0341.HK)自2003年以来首次录得盈利倒退.主席陈裕光表示,希望接下来的财年可以重拾双位数增长,而公司今年会维持3-4%的加价幅度.
--华宝国际(0336.HK)公布主席兼大股东朱林瑶将在股东周年大会上,放弃就集团斥资最多6亿港元回购议案的投票权利.据接近公司消息人士透露,朱林瑶去年年底订立涉资约4.2亿港元的对赌合约,倘到期时华宝股价高于最初定价4.4485港元,其将可录得收益,为避免透过回购"托价"嫌疑,故放弃投票权利.
--市场消息透露,由杨受成旗下英皇集团持有的欧化家俬,计划于今年上市,集资数千万港元.
--周大福珠宝(1929.HK)主席郑家纯表示,将维持今年开店不少于200间的计划,并预期将于2014年前达成2,000间分店计划;他并有信心集团营业额可于三年内翻一番.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。