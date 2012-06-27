《新债预测》155亿元离岸人民币国债招标发行利率料超二级市场10-20个bp

* 155亿元国债周四在香港公开招标发行

* 招标结果料高于离岸二级市场同期限10-20个BP

* 其中15年期结果引人注目

路透香港6月27日---香港周四(28日)将迎来史上最大规模的一次人民币国债发行,其中的155亿元将通过债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者公开招标,期限分别为3-15年.市场人士预测,此次各期限的发行利率或高于离岸二级市场同期限国债收益率10-20个基点(bp).

他们指出,推升国债招标发行票面利率的动力包括此次供应规模大、离岸人民币流动性偏紧、人民币升值预期减弱,回流及投资渠道增多;而向下牵引票面利率的因素则主要是中国经济一枝独秀、人民币币值相对稳定、各国央行外汇储备多元化需求等.

"比二级市场同期限的国债收益率应该高出10-20个bp左右."中信证券固定收益研究部门的研究员表示.

周四,汤森路透页面上的离岸人民币国债收益率曲线<0#HKCNYBMK=>显示,一年期国债收益率约为1.149%、二年期为1.60%、三年期为1.789%、五年期为2.474%、七年期为2.865%、10年期则为3.101%.

此次15年期国债为首次在港招标发行,没有可参照的报价.但在岸市场15年期国债的收益率IFT15YY=CDC则为3.66%.

中国财政部此前公告,今年在港发行的国债共计达230亿元.除向机构投资者招标发行外,还将首次定向对国外中央银行发行20亿元;另55亿元面向个人投资者发行,期限两年.

向机构投资者招标发行的各个期限国债发行情况为:三年期为70亿元、五年期为55亿、七年期、10年期、15年期则分别为10亿元.

但也有机构预计,目前离岸人民币的流动性并不富裕,各种回流的渠道也越来越多,无论是投资境内银行间债市,还是进行跨境贸易融资,收益要远高于离岸点心债的收益水平.因此,不排除各期限的招标结果进一步向境内市场看齐的可能.

"高于二级市场30-50个bp也是有可能的.主要就是因为回流的渠道多了,人民币在离岸市场的流动性也不十分充裕."中银香港一位债券研究人员认为.

截止4月30日,香港的人民币存款为5,524亿元,为连续第五个月减少.

中国财政部自2009年始,每年都在香港发行一定规模的国债.从最初的60亿元升至去年的200亿元.

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**境内外收益率靠拢是趋势**

境内和境外市场人民币债券收益率的利差水平,自去年底开始正逐步缩小.市场人士指出,这主要是受人民币回流渠道不断拓宽的影响.

"去年开始,可投资的人民币渠道越来越多.这使得点心债市场上,包括投资级的国债和金融债的收益水平都在不断上升."一家货币经纪公司的交易人士指出.

可投资中国境内银行间债市的三类机构越来越多,金额也越来越大.如香港金融管理局,其可投资境内银行间债市的金额今年已倍增至300亿元人民币;日本央行也获得约650亿元投资中国银行间债市的许可.

此外,人民币贸易融资、以人民币交易的ETF(交易所挂牌基金)、RQFII规模将扩大等投资或回流渠道的丰富,令海外点心债市场的收益水平不断向境内市场靠拢.

但市场人士也表示,鉴于中国经济增长仍居全球前列,且此次国债发行又值"香港回归15周年"的特别日子,料此次发行还是会吸引不低于去年的超额认购.

"反响应该会很热烈,中国经济吸引力仍然是全球的关注热点."交通银行香港分行环球金融市场部总经理张卫中说. (完)