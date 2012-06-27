《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月27日

路透香港6月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7591港元HKD=) 美国股市周二反弹收高,道琼工业指数.DJI收升32.01点,或0.26%,至12,534.67点,但成交清淡,本周欧盟峰会前投资人对会议能否解决欧债危机存疑,使股市前景阴云密布.[ID:nSB8545383] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 185.280 2.58 28649 14.376 0.11 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.340 2.38 55327 3.209 -0.65 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.080 1.36 336203 82.371 -0.58 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 37.030 3.81 124924 19.155 0.29 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 128.270 0.33 50574 9.953 -0.37 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 87.160 1.09 24344 6.763 -0.40 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.860 1.27 296156 68.063 -0.20 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 43.020 2.31 23566 3.338 -0.06 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 12.360 0.73 195072 9.590 -0.21 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.280 2.28 79979 11.856 -0.54 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.000 2.11 185540 5.625 -1.31 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.940 2.33 11952 3.405 -1.03 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.880 -0.25 10185 1.232 -50.52 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.560 4.00 109912 0.242 -1.99 (完) --整理 梁慧仪