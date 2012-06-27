《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月27日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7591港元HKD=) 美国股市周二反弹收高,道琼工业指数.DJI收升32.01点,或0.26%,至12,534.67点,但成交清淡,本周欧盟峰会前投资人对会议能否解决欧债危机存疑,使股市前景阴云密布.[ID:nSB8545383] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 185.280 2.58 28649 14.376 0.11 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.340 2.38 55327 3.209 -0.65 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.080 1.36 336203 82.371 -0.58 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.030 3.81 124924 19.155 0.29 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 128.270 0.33 50574 9.953 -0.37 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 87.160 1.09 24344 6.763 -0.40 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.860 1.27 296156 68.063 -0.20 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 43.020 2.31 23566 3.338 -0.06 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 12.360 0.73 195072 9.590 -0.21 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.280 2.28 79979 11.856 -0.54 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.000 2.11 185540 5.625 -1.31 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.940 2.33 11952 3.405 -1.03 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.880 -0.25 10185 1.232 -50.52 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.560 4.00 109912 0.242 -1.99 (完) --整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。