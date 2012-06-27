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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 08:06 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月27日

路透香港6月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7591港元HKD=)

  美国股市周二反弹收高,道琼工业指数.DJI收升32.01点,或0.26%,至12,534.67点,但成交清淡,本周欧盟峰会前投资人对会议能否解决欧债危机存疑,使股市前景阴云密布.[ID:nSB8545383] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  185.280    2.58      28649            14.376       0.11
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.340    2.38      55327             3.209      -0.65
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.080    1.36     336203            82.371      -0.58
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   37.030    3.81     124924            19.155       0.29
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  128.270    0.33      50574             9.953      -0.37
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   87.160    1.09      24344             6.763      -0.40
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.860    1.27     296156            68.063      -0.20
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   43.020    2.31      23566             3.338      -0.06
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   12.360    0.73     195072             9.590      -0.21
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.280    2.28      79979            11.856      -0.54
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.000    2.11     185540             5.625      -1.31
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.940    2.33      11952             3.405      -1.03
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.880   -0.25      10185             1.232     -50.52
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.560    4.00     109912             0.242      -1.99  (完)

  --整理 梁慧仪

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