《香港重要政经日程》--6月27日-7月3日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
6月27日(周三)
-- 香港黄金投资论坛.
-- 比高集团(8220.HK)公布全年业绩.
-- 俊和发展集团(0711.HK)公布全年业绩.
-- 中国资源交通(0269.HK)公布全年业绩.
-- 资本策略地产(0497.HK)公布全年业绩.
-- 高银地产(0283.HK)公布全年业绩.
-- 建溢集团(0638.HK)公布全年业绩.
-- 六福集团(0590.HK)公布全年业绩.
-- 现代美容(0919.HK)公布全年业绩.
-- 乐声电子(0213.HK)公布全年业绩.
-- 中星集团控股(0055.HK)公布全年业绩.
-- 创维数码(0751.HK)公布全年业绩.
-- 宝光实业(0084.HK)公布全年业绩.
--09:00 青岛啤酒(0168.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 中石化上海石化(0338.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:30 吉林奇峰化纤(0549.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 中国平安保险(2318.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 中海船舶(0651.HK)周年股东大会.
--10:00 群星纸业(3868.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 大连港(2880.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 渖阳公用事业(0747.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:30 新世界中国0917.HK特别股东大会.
--10:30 旭光高新材料(0067.HK)周年股东大会.
--11:00 亚洲联网科技(0679.HK)周年股东大会.
--16:15 金卫医疗(0801.HK)公布全年业绩记者会.
--16:30 大快活(0052.HK)公布全年业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月28日(周四)
-- 华电福新能源(0816.HK)首日挂牌.
-- 爱高集团(0328.HK)公布全年业绩.
-- 凯联国际酒店(0105.HK)公布全年业绩.
-- 波司登(3998.HK)公布全年业绩.
-- 其士国际(0025.HK)公布全年业绩.
-- 中国燃气(0384.HK)公布全年业绩.
-- 中国林大(0910.HK)公布全年业绩.
-- 中国地能(8128.HK)公布全年业绩.
-- 中国水务(0855.HK)公布全年业绩.
-- 庄士机构国际(0367.HK)公布全年业绩.
-- 荣丰联合控股(3683.HK)公布全年业绩.
-- 达成集团(0126.HK)公布全年业绩.
-- 天德地产(0266.HK)公布全年业绩.
-- 专业旅游(1235.HK)公布全年业绩.
-- 泰昇集团(0687.HK)公布全年业绩.
-- 冠华国际(0539.HK)公布全年业绩.
--09:00 鞍钢(0347.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 交通银行(3328.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 中国东方航空(0670.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 海通证券(6837.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 中国全通(0633.HK)周年股东大会.
--10:00 中国三江化工(2198.HK)特别股东大会.
--10:00 中国忠旺(1333.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 绿森集团(0094.HK)周年及特别股东大会.
--10:00 保利达资产(0208.HK)周年股东大会.
--10:00 物美商业1025.HK在中国举行周年股东大会.
--11:00 九龙建业(0034.HK)周年股东大会.
--14:00 中国通信服务(0552.HK)在中国举行周年股东大会.
--14:30 国美电器(0493.HK)周年股东大会.
*--15:30 内蒙伊泰煤炭香港IPO记者会
--16:00 阳光能源(0757.HK)周年股东大会.
--16:30 御泰中彩控股(0555.HK)周年股东大会.
6月29日(周五)
-- 公布5月份M-3货币供应.
-- 公布外汇基金总资产数字.
-- 中国有色矿业(1258.HK)首日挂牌.
-- 佳讯控股(0030.HK)公布全年业绩.
-- 鸿宝资源(1131.HK)公布全年业绩.
-- 奥玛仕控股(0959.HK)公布全年业绩.
-- 雅天妮(0789.HK)公布全年业绩.
-- 中国卫生控股(0673.HK)公布全年业绩.
-- 中国投融资(1226.HK)公布全年业绩.
-- 润迅通信(0989.HK)公布全年业绩.
-- 中国大亨饮品(0209.HK)公布全年业绩.
-- 中民控股(0681.HK)公布全年业绩.
-- 沿海绿色家园(1124.HK)公布全年业绩.
-- 迪臣发展(0262.HK)公布全年业绩.
-- 四洲集团(0374.HK)公布全年业绩.
-- 嘉利国际(0647.HK)公布全年业绩.
-- 景福集团(0280.HK)公布全年业绩.
-- 蒙古能源(0276.HK)公布全年业绩.
-- 笔克远东(0752.HK)公布中期业绩.
--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.
--09:00 潍柴动力(2338.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国铝业(2600.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 汇源果汁(1886.HK)股东周年大会.
--10:30 中国燃气(0384.HK)全年业绩记者会.
--11:30 北京建设(0925.HK)股东周年大会.
--14:00 中联重科(1176.HK)在中国举行股东周年大会.
--14:30 大成食品(3999.HK)股东周年大会.
--15:00 中信资源(1205.HK)股东周年大会.
--15:30 泰山石化(1192.HK)股东周年大会.
6月30日(周六)
--11:30 万佳锡业(0195.HK)股东周年大会.
--15:00 宏霸数码(0802.HK)于马来西亚举行股东周年大会.
7月1日(周日)
--08:00 香港特别行政区成立15周年,升旗典礼.
7月2日(周一)
-- 香港特别行政区成立纪念日补假,金融市场休市.
*7月3日(周二)
-- 公布5月份零售销售数字.
-- 安永回顾上半年与展望下半年IPO市场记者会.
--09:30 联想集团(0992.HK)股东周年大会.
--10:30 龙源电力(0916.HK)在中国举行股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。