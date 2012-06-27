《香港报摘》--其他报纸重要消息6月27日

* 明报:

--受预售楼花同意书批出速度缓慢影响,部分发展商卖楼收益告倒退.两大发展商,新鸿基地产(0016.HK)和恒基地产(0012.HK)今年迄今由于未曾推售大型新盘,上半年录得的销售额分别只有约60亿及50亿港元,较去年同期分别下跌51%和61%.

--建银国际总裁胡章宏表示,建立人民币离岸市场,除了要有回流机制,还要提高人民币在离岸体系中的循环效率.他期待政策层面有所突破,相信近期最有可能实现的,仍是人民币股权产品.

* 星岛日报:

--汇丰(0005.HK)公布,香港贸易信心指数重上100点以上水平,达103点,显示近80%贸易商预期未来半年贸易量将增加或保持不变.汇丰香港工商业务主管陈梁才表示,指数反弹,主要是由于中小企开辟新市场,因而减低了欧美市场出口定单急跌的影响.

--耀才证券(1428.HK)大股东兼主席叶茂林依然有意发展的士高(Disco),且计划将后者在港上市,惟暂时未有确切时间表.叶茂林私人在中环持有三间的士高,未来一年会开第四间.

* 苹果日报:

--消息透露,包括内地同胞、自由行客及外籍人士等非本地居民,将可获准全面以离岸汇价(CNH)无上限兑换人民币,并在港开立户口.

* 东方日报:

--内地高端家纺面料制造商--银仕来控股,拟于周五(29日)正式招股,据悉其集资规模仅数亿港元,冀于7月中前挂牌,上市独家保荐人及全球协调人为瑞穗证券.

--联交所股权资料显示,思捷环球(0330.HK)在本月21日,获副主席郑明训入市增持5万股,每股平均价10.36港元,持好仓升至30万股或0.02%.

* 文汇报:

--上海证大(0755.HK)公布一项五年300亿元人民币的投资大计,计划发展15个全新"大拇指广场"综合商业发展品牌,令人担忧目前仅有现金16亿元人民币的证大,是否有足够实力完成大计.

* 大公报:

--华润置地(1109.HK)公布,公司与一家银行签订5亿港元定期贷款融资协议,为期三年.

--市场消息指,餐饮股小南国的国际配售和公开发售均已超额,有望如期在香港上市,集资约5.12亿港元,将于7月4日挂牌.

--政府上半年批出土地达13幅,较去年上半年多出44%,为库房进帐202亿港元.倘若连同大围站和尖沙咀海运大厦大额补地价在内,上半年土地收益更急涨至413亿港元,较去年上半年增长逾70%. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]