《香港报摘》--其他报纸重要消息6月27日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--受预售楼花同意书批出速度缓慢影响,部分发展商卖楼收益告倒退.两大发展商,新鸿基地产(0016.HK)和恒基地产(0012.HK)今年迄今由于未曾推售大型新盘,上半年录得的销售额分别只有约60亿及50亿港元,较去年同期分别下跌51%和61%.
--建银国际总裁胡章宏表示,建立人民币离岸市场,除了要有回流机制,还要提高人民币在离岸体系中的循环效率.他期待政策层面有所突破,相信近期最有可能实现的,仍是人民币股权产品.
* 星岛日报:
--汇丰(0005.HK)公布,香港贸易信心指数重上100点以上水平,达103点,显示近80%贸易商预期未来半年贸易量将增加或保持不变.汇丰香港工商业务主管陈梁才表示,指数反弹,主要是由于中小企开辟新市场,因而减低了欧美市场出口定单急跌的影响.
--耀才证券(1428.HK)大股东兼主席叶茂林依然有意发展的士高(Disco),且计划将后者在港上市,惟暂时未有确切时间表.叶茂林私人在中环持有三间的士高,未来一年会开第四间.
* 苹果日报:
--消息透露,包括内地同胞、自由行客及外籍人士等非本地居民,将可获准全面以离岸汇价(CNH)无上限兑换人民币,并在港开立户口.
* 东方日报:
--内地高端家纺面料制造商--银仕来控股,拟于周五(29日)正式招股,据悉其集资规模仅数亿港元,冀于7月中前挂牌,上市独家保荐人及全球协调人为瑞穗证券.
--联交所股权资料显示,思捷环球(0330.HK)在本月21日,获副主席郑明训入市增持5万股,每股平均价10.36港元,持好仓升至30万股或0.02%.
* 文汇报:
--上海证大(0755.HK)公布一项五年300亿元人民币的投资大计,计划发展15个全新"大拇指广场"综合商业发展品牌,令人担忧目前仅有现金16亿元人民币的证大,是否有足够实力完成大计.
* 大公报:
--华润置地(1109.HK)公布,公司与一家银行签订5亿港元定期贷款融资协议,为期三年.
--市场消息指,餐饮股小南国的国际配售和公开发售均已超额,有望如期在香港上市,集资约5.12亿港元,将于7月4日挂牌.
--政府上半年批出土地达13幅,较去年上半年多出44%,为库房进帐202亿港元.倘若连同大围站和尖沙咀海运大厦大额补地价在内,上半年土地收益更急涨至413亿港元,较去年上半年增长逾70%. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。