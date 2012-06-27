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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 09:05 BJT

〔香港个股〕青岛啤酒暂停股份买卖--联交所

路透香港6月27日电---香港联交所表示,青岛啤酒股份有限公司(0168.HK)周三暂停股份买卖,暂未获悉停牌原因.

青啤(600600.SS)为中国市占率第二大的啤酒生产商.停牌前,青啤H股周二收报44.65港元.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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