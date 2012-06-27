〔港报社评〕欧盟峰会博弈,逼德国停玩火--经济日报6月27日

欧债危机已濒崩溃边缘,欧盟龙头德国仍继续玩火,图借升高危机攫取最大利益,惟将欧猪国逼向墙角,却令反对德国阵营更团结,即将召开的欧盟峰会,势成向德国逼宫的舞台.若德国不知进退,恐擦枪走火引爆欧债危机.欧盟峰会明日召开,惟欧债危机不但未见平息,反而不断扩大,塞浦路斯昨向欧盟救助基金申请援助,成为第五个向欧盟伸手求援的国家.欧债危机已成燎原大火,惟欧盟欲救难救,最大阻力在欧盟龙头德国.

德国力阻各救援方案,故无论国际大炒家索罗斯、国际货币基金组织以至意大利总理蒙蒂都已明示,欧盟再不尽力救欧债,欧元将面临瓦解危机,各方矛头实指向德国.德国亦并非不知事态严重,德国财政部内部研究亦指,若欧元区瓦解,德国经济将倒退10%、失业人口将超过500万.默克尔在此危急关头仍拒出手,实有其他盘算.

其一,借危机整合欧洲.因只有升高危机,才能逼欧猪国交出诸如财政权和银行监管权等,加速建立大欧洲,届时德国以欧盟龙头身份,可与美国并肩.其二,力保明年大选获胜.德国要救欧猪国,必须得到国民支持,但只有升高危机、营造空前危机感,德国国民才会觉痛,才会接受现实同意默克尔援助欧猪,这才不会冲击对默克尔明年选举争取连任.

惟过去德国能不断玩火,最大筹码是获法国这强力盟友支持,但法国新总统奥朗德上场后,德法同盟不但已成历史,法国更串连一众欧猪国反过来孤立德国,并高调支持发欧元区共同债.德国要明白,自己已不是欧盟内的多数派,升高危机攫取最大利益的如意算盘已难再打响.更要提防的是,金融市场耐性有限,若今次欧盟峰会,德国与法国、欧猪国变成对立僵持,没有提出有力方法纾困,极可能重创市场对欧债、对欧元的信心.德国的玩火游戏,一旦恶化市场信心,变成擦枪走火造成金融震荡,将加大欧元瓦解的可能性.欧元区的安危,将视乎德国默克尔能否知所进退.(A10)