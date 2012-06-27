〔香港个股〕中国制药以90亿港元收购大股东药品制造业务,复牌后一度跌逾8%

路透香港6月27日电---中国制药集团有限公司(1093.HK)宣布,将以总代价89.8亿港元向大股东弘毅投资,收购药品制造及销售业务,通过扩充成药业务,以减轻对中间体和原料药业务的倚赖.今日复牌后该股股价最深跌逾8%。

中国制药表示,将以发行对价股份支付其中约22.7亿港元代价,余额则通过可换股债券代价.完成后,大股东于中国制药的持股量,将由原54.81%增加至75%.

对价股份的发行价为每股1.9港元,较中国制药停牌前最后报价2.05港元折让7.3%;换股价则为每股2.15港元,较停牌前价格溢价4.9%.

中国制药于6月18日起暂停买卖,周三恢复交易,但股价受压,最多曾下滑8.3%至1.88港元低位,香港时间09:43跌5.85%,大盘恒生指数.HSI微跌0.04%.

中国制药是次收购的资产包括石药集团欧意、石药集团恩必普及石药集团新诺威.这些公司主要从事产销医药化学品、投资及管理医药项目、开发医疗技术等.其中石药集团欧意拥有四座按照GMP标准设计的医药制剂生产大楼及四条符合国际标准的原料药生产线.石药集团恩必普主要从事研究及制造有关中枢神经系统的药物,可治疗脑血管病.石药集团新诺威的主要产品及咖啡因.

中国制药的主要产品为维生素C及抗生素等中间体和原料药产品,占公司去年整体收入的65.58%.但该等产品近年面对产能大幅增加,市场供应过剩及价格水平低企的挑战.但成药市场近年的发展则相当迅速,公司相信,收购将可减轻其对中间体和原料药的倚赖,可降低集团财务表现的波动.(完)

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