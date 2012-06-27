〔香港个股〕中国制药以90亿港元收购大股东药品制造业务,复牌后一度跌逾8%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月27日电---中国制药集团有限公司(1093.HK)宣布,将以总代价89.8亿港元向大股东弘毅投资,收购药品制造及销售业务,通过扩充成药业务,以减轻对中间体和原料药业务的倚赖.今日复牌后该股股价最深跌逾8%。
中国制药表示,将以发行对价股份支付其中约22.7亿港元代价,余额则通过可换股债券代价.完成后,大股东于中国制药的持股量,将由原54.81%增加至75%.
对价股份的发行价为每股1.9港元,较中国制药停牌前最后报价2.05港元折让7.3%;换股价则为每股2.15港元,较停牌前价格溢价4.9%.
中国制药于6月18日起暂停买卖,周三恢复交易,但股价受压,最多曾下滑8.3%至1.88港元低位,香港时间09:43跌5.85%,大盘恒生指数.HSI微跌0.04%.
中国制药是次收购的资产包括石药集团欧意、石药集团恩必普及石药集团新诺威.这些公司主要从事产销医药化学品、投资及管理医药项目、开发医疗技术等.其中石药集团欧意拥有四座按照GMP标准设计的医药制剂生产大楼及四条符合国际标准的原料药生产线.石药集团恩必普主要从事研究及制造有关中枢神经系统的药物,可治疗脑血管病.石药集团新诺威的主要产品及咖啡因.
中国制药的主要产品为维生素C及抗生素等中间体和原料药产品,占公司去年整体收入的65.58%.但该等产品近年面对产能大幅增加,市场供应过剩及价格水平低企的挑战.但成药市场近年的发展则相当迅速,公司相信,收购将可减轻其对中间体和原料药的倚赖,可降低集团财务表现的波动.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。