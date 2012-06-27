〔港报社评〕图破消费税魔咒野田押上政治生命--信报6月27日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
日我国会众议院全体会议昨天表决,通过以提高消费税率为政策核心的社会保障与税制一体化改革法案,此举虽有助日后改善政府财政收入,纾缓公共债务膨胀压力,却令执政民主党内部加剧分裂,导致政局出现动荡风险,反过来又为经济复苏和重建财政秩序增添变数.
按照增税与社会保障改革大纲,未来3年,消费税由5%大幅提高至10%.由于首相野田佳彦本月中与在野自民和公明两党取得默契,故法案昨天足以大比数通过.野田为了争取法案通过,在反对党的压力下低头,本月中进行任内第二次内阁改组,目前把政治生命押注在提高消费税之上,冀纠正连年巨大财赤痼疾.不过,消费税一直被视为日本政坛的魔咒,前首相竹下登和桥本龙太郎都因推行消费税而饮恨,逃不出辞职厄运.
目前执政民主党内部酝酿分裂,一旦小泽派另起炉灶,有机会触发民主党在众议院丧失多数,迫使野田提前选举.照民调显示,若提前选举,民主党必遭重挫.可以说,日本政局动荡,政府权力更迭频仍,政策的长期延续性轻易断裂,民主党上台,3年内换了3任首相,政局的不稳定性和发展前景的不确定性,成为日本经济持续复苏的巨大障碍;也许亦是日本自广场协议后,“失去十年又十年”的因果,迄今仍深陷经济生机萎靡的噩梦之中(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。