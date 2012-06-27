〔港报社评〕图破消费税魔咒野田押上政治生命--信报6月27日

日我国会众议院全体会议昨天表决,通过以提高消费税率为政策核心的社会保障与税制一体化改革法案,此举虽有助日后改善政府财政收入,纾缓公共债务膨胀压力,却令执政民主党内部加剧分裂,导致政局出现动荡风险,反过来又为经济复苏和重建财政秩序增添变数.

按照增税与社会保障改革大纲,未来3年,消费税由5%大幅提高至10%.由于首相野田佳彦本月中与在野自民和公明两党取得默契,故法案昨天足以大比数通过.野田为了争取法案通过,在反对党的压力下低头,本月中进行任内第二次内阁改组,目前把政治生命押注在提高消费税之上,冀纠正连年巨大财赤痼疾.不过,消费税一直被视为日本政坛的魔咒,前首相竹下登和桥本龙太郎都因推行消费税而饮恨,逃不出辞职厄运.

目前执政民主党内部酝酿分裂,一旦小泽派另起炉灶,有机会触发民主党在众议院丧失多数,迫使野田提前选举.照民调显示,若提前选举,民主党必遭重挫.可以说,日本政局动荡,政府权力更迭频仍,政策的长期延续性轻易断裂,民主党上台,3年内换了3任首相,政局的不稳定性和发展前景的不确定性,成为日本经济持续复苏的巨大障碍;也许亦是日本自广场协议后,“失去十年又十年”的因果,迄今仍深陷经济生机萎靡的噩梦之中(A02)