〔港报社评〕审计署把关成绩斐然邓国斌掌舵应记一功--明报6月27日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
还有4天,审计署长邓国斌将退休,他领导审计署接近10年,所做的审计报告非常专业,相对于立法会一些专责委员会的调查报告,因为有政治考虑,权威性大打折扣,例如近期的雷曼事件报告,竟有两份报告书,委员之间的争议由会内闹到会外,就是政治作祟的结果;所以,独立、专业、非政治性,是审计署赖以生存、做出成绩的重要元素,邓国斌任内成绩斐然,期望接任者能够在既有基础上,从审计层面扞卫香港的核心价值.
审计署成绩斐然,不过,邓国斌对于推动改善管治,仍显得有些无奈.他指出,一些部门所涉及事项周而复始,未见改善,所列陈都是老问题,邓国斌的无奈,传媒工作者最能体会,长期以来,政府对此都不寻思彻底解决办法,任由公共资源虚耗,很难理解,邓国斌临别点出这个问题,且看下一届政府能否拨乱反正.
邓国斌担任审计署长9年半,以审核特首曾荫权外访豪住总统套房作结,这份审计报告,邓国斌亲自负责.审计报告指看不到曾荫权有住宿总统套房的必要,也不知道特首办以什么准则安排,一本曾荫权挥霍帐目就赤裸裸地呈现市民眼前.曾荫权是邓国斌的上司,只有大公无私、本着对市民负责任的精神办事,才会直言不讳地批评曾荫权.邓国斌和他的同事无畏无惧地揭弊,说明香港审计制度成熟,值得珍惜;至于审计报告的权威性建基于它的专业性,独立、专业、非政治性,是审计署做出成绩的重要元素,必须扞卫.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。