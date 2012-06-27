〔港报社评〕审计署把关成绩斐然邓国斌掌舵应记一功--明报6月27日

还有4天,审计署长邓国斌将退休,他领导审计署接近10年,所做的审计报告非常专业,相对于立法会一些专责委员会的调查报告,因为有政治考虑,权威性大打折扣,例如近期的雷曼事件报告,竟有两份报告书,委员之间的争议由会内闹到会外,就是政治作祟的结果;所以,独立、专业、非政治性,是审计署赖以生存、做出成绩的重要元素,邓国斌任内成绩斐然,期望接任者能够在既有基础上,从审计层面扞卫香港的核心价值.

审计署成绩斐然,不过,邓国斌对于推动改善管治,仍显得有些无奈.他指出,一些部门所涉及事项周而复始,未见改善,所列陈都是老问题,邓国斌的无奈,传媒工作者最能体会,长期以来,政府对此都不寻思彻底解决办法,任由公共资源虚耗,很难理解,邓国斌临别点出这个问题,且看下一届政府能否拨乱反正.

邓国斌担任审计署长9年半,以审核特首曾荫权外访豪住总统套房作结,这份审计报告,邓国斌亲自负责.审计报告指看不到曾荫权有住宿总统套房的必要,也不知道特首办以什么准则安排,一本曾荫权挥霍帐目就赤裸裸地呈现市民眼前.曾荫权是邓国斌的上司,只有大公无私、本着对市民负责任的精神办事,才会直言不讳地批评曾荫权.邓国斌和他的同事无畏无惧地揭弊,说明香港审计制度成熟,值得珍惜;至于审计报告的权威性建基于它的专业性,独立、专业、非政治性,是审计署做出成绩的重要元素,必须扞卫.(A02)