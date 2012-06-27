〔港报社评〕版权法难产,待新政府改良--星岛日报6月27日

现届政府欲修订“版权条例”来加强保障数码产品的知识产权,终于难敌“网络廿三条”的标签,胎死腹中,留待下届政府研究推出改良版,在保障知识产权时,又不致令社会产生压制言论自由的疑虑.政府欲修改法例,进一步厘清网民和互联网服务提供者的刑事法律责任和豁免范围,确保法例不致落后于时代和科技发展,却因为二次创作的争议而功亏一篑.

现时不少网民透过把原作改头换面等“恶搞”形式,作为意见表达工具,尤以讽刺政治时弊者为多.修例过程突出这类二次创作被视为侵犯原作版权的风险.官员一再澄清,不含商业元素及不导致原作版权持有人蒙受重大经济损失者,不会受到检控.不过,这并不足以释除网民的疑虑.

这股网上舆论汹涌非常,凝聚成要求条例豁免二次创作刑事和民事责任的庞大力量,获得大部分主要政党和应,有激进政党议员,更打算在立法会审议过程中重施拉布故技,提出近1,400项修订.政府为免这条法案拉布,影响排在后面的重要法案和决议案审议,上月宣布押后.

对普罗市民来说,修订版权法例,逼切性不及规管一手楼销售.不过,从香港以知识型经济作为未来社会发展的角度出发,良好的保障版权制度不可或缺.美国今天在新经济领域雄霸全球,产生苹果、谷歌、面书等巨无霸企业,创造大量财富和就业机会,是得力于良好的知识产权保障、言论自由和鼓励创新的社会环境.香港在修例完善知识产权保障方面,新政府需要完成现届政府未竟之志,关键是确保不致扼杀言论自由和创意.(A04)