〔港报财经评论〕货币战争陷入两难--信报6月27日

货币战争陷入两难 /习广思

市场对欧盟峰会未存有期望,外围市况波动,但港股在19,000点水平反未有被吓怕,相对区内股市,恒指表现较为硬净.恒指昨天窄幅上落,全日高低波幅不到150点,收报18,981点,成交额402亿港元,沽空比率上升至12.46%.恒指再靠重磅股汇控(0005.HK)、中移动(0941.HK)及内险股支撑,但国企尚未脱险.港股在半年结前,本周将颇为反覆,尽管恒指走势不甚乐观,但整体大市回稳,股份走势分歧,如内房、电力股突破,煤炭、水泥股却见一年新低,说明市场有选股赚钱的机会.昨天提及小心盈警及公司盈利倒退带来的失望,然而,公司要真正见底,相信坏消息还会连番出击.水泥股上月由海螺(0914.HK)起头发盈警,市场一度以为坏消息已反映,但见昨日分析员大削水泥股目标价,股价跌完再跌,反映投资者对股价走势不感乐观,亦对中国基建刺激需求的措施有所保留.

大型股盈利前景有分析员长期照顾,不时提醒,投资者或者心里有数,但许多中小型股,一个出乎意料的盈警,杀伤力可以很强.近日许多中小型股或基金爱股无端白事股价急挫,或许正是芬佬闻到有异,走为上策.况且,盈警是头炮,到真正业绩公布后,投资者是否收货才见真章呢.上半年多番看好高跟鞋股,5月份大幅调整,因为市场担忧中国内地消费放缓.高盛借机再推荐中资消费股,理由一是市盈率回落,金融海啸后,中资消费股却大幅跑输大市.二是下跌风险有限,即使强劲复苏机会不大.三是零售股盈利预测下调接近尾声,会是回升之时.用2008年历史来看今天,宏观形势大有不同,莫说没有4万亿元人民币,中国出手刺激家电消费亦未获市场多大信心,可知中国内地消费市道转坏风险仍在,尤其是近年工资急升所带来的消费增长已经进入平原时期.中资消费股长远是赢家,但看利邦(0891.HK)股价急泻,未敢对消费股抱过大期望,除非获国策特别照顾.

GMO创办人Jeremy Grantham说,股市闷人,债市恶心.那么汇市呢？才不消三个月,新兴市场在货币战争上,宣战贬值表面胜出,但实际上,却完完全暴露出经济脆弱,身陷两难局面.巴西政府在3月发出”货币战争”宣言,因为热钱持续涌入,令雷阿尔持续升值,以至央行减息政策事倍功半.但是,不出三个月,巴西央行在5月底意外地出手干预汇市,个中原因是雷阿尔升值太快,幅度太大,引起市场对央行应否设定汇率目标的讨论.(B01)

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欧罗应跌不跌或转势 /苏子

欧罗兑美元在前天亚洲市触及1.2557高位后便反覆回落,到前天美国入市前已跌至1.25心理关口以下,最低曾见1.2469水平.不过,欧罗兑美元却未能在前晚美国市进一步往下寻底,反而在1.2470-1.2480间获得良好承接力,到美国收市时更返回1.25关口以上,报1.2502水平,使1.25心理关口可以失而复得.留意前晚美国入市后,美股的走势其实非常恶劣,到收市时道指更下挫138点子或超逾1%,但欧罗兑美元收市时却竟然可以重返1.25心理关口以上,加上汇价全日的高低波幅只有88点子,连100点子也没有.

市场若是有心进一步推低欧罗兑美元,其实仍有至少10多20点子的下跌空间,然而汇价前晚却一直力守在1.2470水平以上波动,未有配合美股的大弱势而继续下跌的异常表现,倘若昨晚美国入市后欧罗兑美元仍能力守在1.2470支持关口以上波动,到最后收市时已见升至小时图的50小时SMA阻力以上,相信汇价或在应跌不跌下可望转弱为强,稍后将再度挑战本月18日所造的1.2747高位甚至50天SMA关键阻力,未必可以跌破本月5日的1.2407低位支持并考验20天保历加通道的1.2350底部支持了.欧罗兑美元稍后的走势若因一直跌不下去而掉头回升,相信其他非美元货币如澳元及加元等的表现亦不会太差,而当中加元料会有较为出色的表现.

美元兑加元本月曾升至1.0445高位,此高位虽然略破去年12月的1.0424高位,但由于破位后汇价始终未能顺势继续挑战20月保历加通道的1.0475顶部阻力及1.05心理关口,反而自上述高位急速回落至1.03关口以下波动,汇价在上周三更曾回落至1.0155低位,反映汇价在1.04关口以上阻力极大.近日美元兑加元虽然因为非美元货币转弱而掉头回升,但当升至1.03关口附近已见阻力重重,即使汇价前天曾突破1.03关口,但破位后仅高见1.0317水平便乏力再升.美元兑加元已回落至1.0265水平,美元兑加元乏力上升的表现,将不利后市走势.如昨晚欧罗兑美元可以进一步转强并且高收,相信美元兑加元的技术走势将会转劣并会跌破欧洲市早段的1.0247低位,随后将会再度考验上周三的1.0155低位.稍后一旦美元兑加元可以确切跌破1.0155低位支持收市,相信200天SMA支持将会面临严峻考验,估计届时进一步跌破的机会不小,一旦失守,料美元兑加元将会继续朝着心理关口方向迈进.短线而言,美元兑加元要升至1.03关口以上波动及收市才可减低重拾弱势的机会.(B08)