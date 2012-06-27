〔港报财经评论〕避开盈警股,观看六指标--经济日报6月27日

避开盈警股,观看六指标 /林瑞芬

港股弱势格局暂难变,就算7.1中国送大礼,但外围风大雨大,港股收礼的刺激也将有限,难过分憧憬.半年结前,恒指盼能力守18,800,受制50天线约19,600,作窄幅波动.恒指昨收报18,981,止跌略为回升84点,技术上,若稳守18,800,还有望上试50天线约19,600.相反,失守18,800破坏反弹浪,再下试近18,000低位.塞浦路斯银行业受累希债提出救援,西班牙银行业就因楼市泡沫爆破而招损,两国终相继向欧盟正式求助,两国之国家信贷评级或银行评级即被降低,债务受压恶果逐渐浮现.欧债问题愈救愈需大笔资金,西班牙的多于之前救希腊、爱尔兰等.市场对欧债的疑虑未因西班牙终提出救援而停止,见外电已有探讨债火可会烧到欧元区第二大经济体系法国的文章,市场对意大利债务沉重疑虑也未释,昨日拍债孳息率扬升.

德国的处理欧债问题立场仍是关键,据《金融时报》报道,欧盟峰会在草拟报告,峰会将讨论考虑赋予欧盟权力,可修改违反债务及财赤规限的欧元区国家的财政预算,这是加强说服德国共同承担债务的先决条件.另有外电报道指,根据一份将于本周欧盟峰会准备的文件显示,将讨论欧元区永久纾困机制─欧洲稳定机制,有可能会被用作一个基金的后备支援,以支持银行存款保障或处置倒闭银行.不过,也是首要德国支持.

处理欧债问题过程,注定充满巨大动荡,不乱不能治理好的大逻辑下,展望小投资者在下半年,仍要吃定惊风散定惊.对大摩昨发表研究报告指出,下调利率、放松政策均利好股市,中、港股市已开始进入新的牛市的预测,还是略嫌论证基础原因太过薄弱,如相关货币政策可治理一切经济问题,美、欧经济当不是今日这模样.建基股票估值低于过去十年平均水平,低于其他新兴市场及发达市场而预言牛市的开始,大前提需在全球经济不再恶化、企业利润不再急速下滑,但两者来讲,目前还难以判断,中国经济能否稳定下来,不单是政策的持续推进,还要外围欧、美经济的复苏配合.(012)

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三度逆回购, 降准机会升 /余少文

中港股市反弹,可惜成交额仍偏低,惟人民银行今年第三度开展逆回购操作,令市场憧憬人行7月会下调存款准备金率,希望可以带动大市”七翻身”.中国内地股市沪跌深升,深市结束四连跌,沪市则五连跌,但国企指数一度跌34点,低见9,329点,午后回升至9,398点收市,全日升34点或0.4%,成交额回升至87亿港元,只有37%主板H股可以随大市回升.而红筹指数升18点或0.5%,收3,689点,成交额只有43亿港元.至于期指在重磅成分股派完股息后持续高水,6月期指高水22点,7月期指则高水14点,似乎后市偏好,尤其7月市况,只是周四是期指结算日,除非外围有重大消息,否则今日至明日早上市况会相对牛皮,或要等周四中午结算大局已定后,大户才会有动作.

但留意到国企成交额连续五日低于90亿港元,过去数年只有去年底至今年初曾出现连续八日成交额低于100亿港元,国指当时在10,000点整固,随后升至今年高位11,916点,都希望历史可以重演,因为可能有20%上升空间.而A股和H股午后转强,相信是人民银行昨日中午公布,开展950亿元人民币逆回购,期限14天和中标利率4.2%,是今年第三度开展逆回购.由于人行去年12月开始下调存款准备金率后,今年1月中旬连续两次开展14天逆回购,然后在2月中旬下调存准率,撇除农历年长假期因素,实际在逆回购后三周便公布下调存准率措施.到5月初开始7天650亿元人民币逆回购,然后在一个多星期便下调存准率,故人行昨日开展14天逆回购,令市场憧憬人行在未来三周会下调存准率.

人行下调存准率有其规律性,下调存准率周期下,料每隔2个半月至3个月会降准一次,故早预期人行最快会在7月下旬降准.只是人行去年11月底三度公布降准以来,只有1月降准后,A股可以走高,但第三次降准后,A股跌至昨日.如相比去年11月公布而12月实施的降准,以沪深300指数来看,指数由2,600点降至昨日的2,454点,似乎降准对股市未能带来太大支持,故7月即使降准,能否支持A股以及H股回升,也令人担心.当然,今次逆回购也可以是应对中国内地银行同业拆息回升的行为,如14天同业拆息昨日升至4.28%,较公布减息当日的2.8175%为高,也升至2月水平,故人行希望增加市场流动性.估计资金需求上升,应是6月底半年结和季结因素而令资金紧张所致,惟仍不排除人行稍后会下调存准率.(010)