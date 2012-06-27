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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 09:40 BJT

〔香港股市〕开平盘,日内或限于近期交易区间

路透香港6月27日电---香港股市周三开于平盘,或限于近期交易区间,因防御类股升势有助于抵消汇丰控股(0005.HK)和中石油(0857.HK)跌势.

恒生指数.HSI开盘微幅升高0.04%至18,990.17点.恒生国企指数.HSCE则略下滑0.15%.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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