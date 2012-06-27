〔背景资料〕离岸人民币国债各年份到期情况明细

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月27日电---香港将于周四迎来史上最大规模的230亿元人民币国债发行,从而令
香港人民币国债现有存量上升到540亿元(注一).
由于此次发行将首次出现15年期的超长期国债,从而令香港离岸市场形成1-15期的基准收益
率曲线,有利于推动人民币离岸市场的建设.
以下为此次发行完成后,香港人民币国债到期年份明细(单位:亿元人民币):
到期年份 现有存量 新发行 总计
2012 55 55
2013 70 70
2014 65 55 120
2015 20 70 90
2016 50 50
2017 55 55
2018 30 30
2019 10 10
2020 10 10
2021 10 10
2022 10 10
2027 10 10
定向央行 20 20
总计 310 230 540
注一: 去年已到期量30亿元人民币国债.(完)
--整理 毕晓雯; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。