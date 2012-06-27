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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 10:32 BJT

〔背景资料〕离岸人民币国债各年份到期情况明细

路透香港6月27日电---香港将于周四迎来史上最大规模的230亿元人民币国债发行,从而令

香港人民币国债现有存量上升到540亿元(注一).

由于此次发行将首次出现15年期的超长期国债,从而令香港离岸市场形成1-15期的基准收益

率曲线,有利于推动人民币离岸市场的建设.

以下为此次发行完成后,香港人民币国债到期年份明细(单位:亿元人民币):

到期年份 现有存量 新发行 总计

2012 55 55

2013 70 70

2014 65 55 120

2015 20 70 90

2016 50 50

2017 55 55

2018 30 30

2019 10 10

2020 10 10

2021 10 10

2022 10 10

2027 10 10

定向央行 20 20

总计 310 230 540

注一: 去年已到期量30亿元人民币国债.(完)

--整理 毕晓雯; 审校 曾祥进

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