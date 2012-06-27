〔香港个股〕合和实业与政府就酒店项目达成37.26亿港元的补地价金额

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月27日电---香港地产及基建公司--合和实业(0054.HK)宣布,已接纳政府就湾仔合和中心二期发展提出的换地条件,合和须为此向政府缴交37.26亿港元的补地价金额;该项目将建发展为酒店,连补地价在内的总投资额达90亿港元.
合和实业的声明称,是次换地计划涉及交还予政府的土地位于湾仔船街、坚尼地道及厚丰里,占地面积约5,835.8平方米;政府重批土地位于同一地点,占地面积约9,840平方米.合和实业表示,将通过公司的内部资源及或银行贷款支付投资额.
"合和中心二期是公司重点发展的项目之一,工程计划于2012年底前动工,并预期于2018年完工.完工后,合和中心二期预计会成为香港首家会议酒店,并成为推动公司盈利增长的另一动力."合和实业董事总经理胡文新表示.
合和实业正在考虑合和中心二期酒店不同的营运方式,包括与顶级的酒店营运商合作,但尚未有最终的决定.
按目标的计划,合和中心二期楼高约55层,将提供约1,024间酒店房间,总楼面面积约10.16万平方米(其中约7.05万平方米为酒店,2.77万平方米为零售和3,400平方米为写字楼).
合和实业周三早盘股价造好,早盘中段股价涨近3%,报20.7港元;大盘恒生指数.HSI则升0.47%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。