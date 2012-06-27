〔香港新股〕伊泰煤炭设定招股价区间43-53港元,最高筹86亿港元--销售文件

路透香港6月27日电---据路透周三获得的销售文件显示,中国煤炭生产商--内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(900948.SS)设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间,拟筹资高至86亿港元(约11亿美元).

销售文件显示,伊泰煤炭拟发售1.62667亿股H股新股,招股价区间为每股43-53港元.

伊泰B股周三早盘尾段最新下滑0.31%,报5.82美元;过去一个月累计涨幅8.2%.

伊泰煤炭已确定七名基础投资者合共认购其3.88亿美元的股份,相当于筹资额约35%.这些投资者分别为大唐国际发电(0991.HK)(601991.SS)、内蒙古满世煤炭集团旗下投资公司、万正投资集团、华彬集团、宝钢集团、金陵投资以及诺安基金.其中,大唐发电认购1亿美元.

伊泰煤炭今天起至7月5日路演并接受机构投资者认购,7月6日定价,12日在联交所挂牌上市.其新股编号为"3948.HK".这将是首次B+H上市的股份.

中银国际及中国国际金融担任是次IPO的联席保荐人,并与法国巴黎银行(BNPP.PA)、美银美林(BAC.N)、麦格理(MQG.AX)以及瑞银UBSN.VX担任联席账簿管理人.(完)