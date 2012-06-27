〔香港新股〕伊泰煤炭设定招股价区间43-53港元,最高筹86亿港元--销售文件

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月27日电---据路透周三获得的销售文件显示,中国煤炭生产商--内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(900948.SS)设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间,拟筹资高至86亿港元(约11亿美元).
销售文件显示,伊泰煤炭拟发售1.62667亿股H股新股,招股价区间为每股43-53港元.
伊泰B股周三早盘尾段最新下滑0.31%,报5.82美元;过去一个月累计涨幅8.2%.
伊泰煤炭已确定七名基础投资者合共认购其3.88亿美元的股份,相当于筹资额约35%.这些投资者分别为大唐国际发电(0991.HK)(601991.SS)、内蒙古满世煤炭集团旗下投资公司、万正投资集团、华彬集团、宝钢集团、金陵投资以及诺安基金.其中,大唐发电认购1亿美元.
伊泰煤炭今天起至7月5日路演并接受机构投资者认购,7月6日定价,12日在联交所挂牌上市.其新股编号为"3948.HK".这将是首次B+H上市的股份.
中银国际及中国国际金融担任是次IPO的联席保荐人,并与法国巴黎银行(BNPP.PA)、美银美林(BAC.N)、麦格理(MQG.AX)以及瑞银UBSN.VX担任联席账簿管理人.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。