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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 12:37 BJT

〔港股业绩〕渣打称上半年除税前溢利同比将录得高单位数增长,可望完成全年目标

路透香港6月27日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周三表示,今年首六个月的收入及除税前溢利均将较去年同期录得高单位数增长.依照目前发展,可望完成全年财务目标.

渣打发布公告称,由于市场版图多元化,表现较强的市场得以抵销部份增长较弱的市场,包括中国、印尼、马来西亚、非洲和美洲、英国 及欧洲地区等收入都将录得双位数增长,香港则是双位或接近双位数.

不过,渣打也提及,美元升值则对收入造成负面影响,各地区货币兑美元,特别是印度卢比,将导致集团收入倒退2%.

在个别业务方面,渣打称,企业银行业务同比将实现双位或接近双位数增长;个人银行业务上半年较去年同期录得中单位数收入增长.

此外,公司亦称,其资金结构持续审慎,未来数年只需要进行有限度的再融资.

去年渣打银行中期净利及税前溢利分别升20%及17%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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