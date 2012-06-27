〔港股业绩〕渣打称上半年除税前溢利同比将录得高单位数增长,可望完成全年目标

台湾经济指标预测--3月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透香港6月27日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周三表示,今年首六个月的收入及除税前溢利均将较去年同期录得高单位数增长.依照目前发展,可望完成全年财务目标.
渣打发布公告称,由于市场版图多元化,表现较强的市场得以抵销部份增长较弱的市场,包括中国、印尼、马来西亚、非洲和美洲、英国 及欧洲地区等收入都将录得双位数增长,香港则是双位或接近双位数.
不过,渣打也提及,美元升值则对收入造成负面影响,各地区货币兑美元,特别是印度卢比,将导致集团收入倒退2%.
在个别业务方面,渣打称,企业银行业务同比将实现双位或接近双位数增长;个人银行业务上半年较去年同期录得中单位数收入增长.
此外,公司亦称,其资金结构持续审慎,未来数年只需要进行有限度的再融资.
去年渣打银行中期净利及税前溢利分别升20%及17%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资金水位，明日一年期定存单得标利率可能