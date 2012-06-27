〔香港个股〕MI能源以1亿美元入股中澳煤层气能源子公司,下午复牌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月27日电---中国民营石油生产商--MI能源(1555.HK)周三公布,该公司以1亿美元代价收购澳洲中澳煤层气能源(Sino Gas & Energy Holdings)(SEH.AX)子公司的51%股权,其股份将于下午恢复交易.
MI能源的公告称,该公司将向中澳煤层气能源购买Sino Gas & Energy Limited现有股份及认购可兑换可赎回优先股,以取得后者51%的股权.预期有关交易不迟于7月6日交割.
Sino Gas & Energy Limited主要持有两份于内蒙古鄂尔多斯盆地的产品分成合同,其合作伙伴分别为中石油煤层气和中联煤层气.Sino Gas & Energy Limited现时担任合同区内非常规天然气勘探的作业者,而两份合同的在未考虑风险因素前的天然气2C潜在资源为1,799十亿立方英尺(bcf).
"尽管资源评估本身存在不确定因素,本公司相信未来数年可以开始商业生产."MI能源在公告中称.
MI能源将于下午复牌,停牌前上周五收盘价报1.84港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。