〔香港个股〕MI能源以1亿美元入股中澳煤层气能源子公司,下午复牌

路透香港6月27日电---中国民营石油生产商--MI能源(1555.HK)周三公布,该公司以1亿美元代价收购澳洲中澳煤层气能源(Sino Gas & Energy Holdings)(SEH.AX)子公司的51%股权,其股份将于下午恢复交易.

MI能源的公告称,该公司将向中澳煤层气能源购买Sino Gas & Energy Limited现有股份及认购可兑换可赎回优先股,以取得后者51%的股权.预期有关交易不迟于7月6日交割.

Sino Gas & Energy Limited主要持有两份于内蒙古鄂尔多斯盆地的产品分成合同,其合作伙伴分别为中石油煤层气和中联煤层气.Sino Gas & Energy Limited现时担任合同区内非常规天然气勘探的作业者,而两份合同的在未考虑风险因素前的天然气2C潜在资源为1,799十亿立方英尺(bcf).

"尽管资源评估本身存在不确定因素,本公司相信未来数年可以开始商业生产."MI能源在公告中称.

MI能源将于下午复牌,停牌前上周五收盘价报1.84港元.(完)

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