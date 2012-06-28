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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 10:12 BJT

〔香港人事〕国务院任命香港新一届政府主要官员

路透香港6月28日电---中国国务院周四公布香港新一届政府主要官员人事任命,三名司长其中两名为现届政府高官.现任发局局长林郑月娥将成为政务司司长,领导公务员团队,而曾俊华则留任财政司司长一职.前大律师公会会长袁国强获委任为律政司司长.

即将于7月1日履新第四届香港特区行政长官的梁振英,届时将率领新班子宣誓就职.

以下为新一届政府"三司12局"的官员名单:

政务司司长 林郑月娥 (现任发展局局长)

财政司司长 曾俊华*

律政司司长 袁国强

公务员事务局局长 邓国威 (现任劳工及福利局常任秘书长)

民政事务局局长 曾德成*

保安局局长 黎栋国 (现任保安局副局长)

政制及内地事务局局长 谭志源*

食物及卫生局局长 高永文

财经事务及库务局局长 陈家强*

商务及经济发局局长 苏锦梁*

教育局局长 吴克俭

劳工及福利局局长 张建宗*

发展局局局长 麦齐光

运输及房屋局局长 张炳良

环境局局长 黄锦星

其他主要官员任命:

入境事务处处长 陈国基*

海关关长 张云正*

廉政专员 白韫六

审计署署长 孙德基

警务处处长 曾伟雄*

注: * 表示留任 (完)

--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟

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