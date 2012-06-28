〔香港人事〕国务院任命香港新一届政府主要官员

路透香港6月28日电---中国国务院周四公布香港新一届政府主要官员人事任命,三名司长其中两名为现届政府高官.现任发局局长林郑月娥将成为政务司司长,领导公务员团队,而曾俊华则留任财政司司长一职.前大律师公会会长袁国强获委任为律政司司长.