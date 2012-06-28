〔香港人事〕国务院任命香港新一届政府主要官员

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透香港6月28日电---中国国务院周四公布香港新一届政府主要官员人事任命,三名司长其中两名为现届政府高官.现任发局局长林郑月娥将成为政务司司长,领导公务员团队,而曾俊华则留任财政司司长一职.前大律师公会会长袁国强获委任为律政司司长.
即将于7月1日履新第四届香港特区行政长官的梁振英,届时将率领新班子宣誓就职.
以下为新一届政府"三司12局"的官员名单:
政务司司长 林郑月娥 (现任发展局局长)
财政司司长 曾俊华*
律政司司长 袁国强
公务员事务局局长 邓国威 (现任劳工及福利局常任秘书长)
民政事务局局长 曾德成*
保安局局长 黎栋国 (现任保安局副局长)
政制及内地事务局局长 谭志源*
食物及卫生局局长 高永文
财经事务及库务局局长 陈家强*
商务及经济发局局长 苏锦梁*
教育局局长 吴克俭
劳工及福利局局长 张建宗*
发展局局局长 麦齐光
运输及房屋局局长 张炳良
环境局局长 黄锦星
其他主要官员任命:
入境事务处处长 陈国基*
海关关长 张云正*
廉政专员 白韫六
审计署署长 孙德基
警务处处长 曾伟雄*
注: * 表示留任 (完)
--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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