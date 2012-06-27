〔香港个股〕富地石油增持中国燃气股份至17.67%,涉资约369万港元

路透香港6月27日电---正当新奥能源(2688.HK)财团对中国燃气(0384.HK)的收购进入关键时刻,富地石油FOOI.L再度大手购入中国燃气约369万港元的股份,持股升至17.67%.

根据香港证监会最新资料显示,富地石油于周二(26日)按每股3.6896港元,购入中国燃气100万股股份;本次增持后,其持股升至约7.74亿股股份,仍然是单一最大股东.

中国燃气周三午盘尾段涨逾4%,报3.83港元;优于大市恒生指数.HSI的0.9%涨幅.

富地石油的主要股东为香港商人邱达强及其兄长.富地石油除了直接以及透过邱达强私人公司融资持有中国燃气的股份之外,还透过其与中国燃气前董事总经理刘明辉的合资公司持有中国燃气的股份,故三方被证监会视为单一名人士.

新奥与中国石化(0386.HK)(600028.SS)以财团形式向中国燃气提出收购,下周五(7月6日)为要约的截止期限,同日新奥就该收购要约举行特别股东大会.作为收购要约作实的先决条件之一,新奥须得到股东会的批准.

新奥首席财务官郑则锷此前向记者称,有信心该下周五的股东会可以过关,但不评论是否仍存在调整收购价格的可能性.[ID:nSH0108861]

不过中国燃气现价较要约价高出逾9%,故新奥与中石化财团的收购行动被市场一致看淡.即使要约继续推进,在不提价的情况下,最终是失败收场.

新奥盘中跌3.54%,报27.25港元.(完)

浏览中国燃气其他新闻,请点选[0384.HK-CMN]