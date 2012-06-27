〔香港金融〕银行对欧猪五国风险承担偏低,港汇和利率维持稳定--政府

路透香港6月27日电---香港政府周三表示,本地银行对"欧猪五国"(葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊和西班牙)的风险承担占银行业总资产不足0.5%,至今本港贷款市场没有因为欧债危机而出现资金不足的情况,港元汇率和利率保持稳定.

财政事务局及库务局局长陈家强在立法会接受议员提问时称,希腊的风险承担占银行业总资产不足0.01%,而对爱尔兰、意大利、葡萄牙和西班牙四国的风险承担也只占银行业总资产的0.45%.他指出,欧资银行(除英资外)占本港银行业总贷款额的7.5%及客户存款的4.7%.

"欧债危机最终影响要视乎欧元区国家能否拿出有效的解决方案,现时难以评估欧债危机对香港造成的冲击会否比金融海啸严重."陈家强表示.

陈家强称,欧债危机的确令部分投资产品承受涉及欧洲市场评级及金融机构的交易对手风险,但证监会已针对这情况实施多项措施,包括监察其认可的产品就主要环球金融机构而承受的风险、规定有抵押品安排的本地合成交易所买卖基金须作出全面抵押安排、以及与主要产品发行商、安排人和基金公司加强沟通等.

另一方面,欧盟是香港的重要出口市场,占本地整体货物和服务出口分别约11%和19%.陈家强表示,今年首四个月香港对欧洲出口货量按年下跌9%,新出口订单最近亦再呈转弱迹象,相信出口短期内难有起色.不过,香港内部经济的其他环节大致保持稳健,加上旅游业持续增长,可为整体经济表现提供一定缓冲.(完)