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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 16:32 BJT

〔香港股市〕上涨1%且为连续第二天收高,因市场憧憬利好政策将出台

路透6月27日电---香港股市周三连续第二天上扬,表现好于亚洲其它大多数股市,因人们寄望于香港回归15周年纪念日到来前,将有利好投资者的政策出台.

恒生指数.HSI收涨1%报19,177点.恒生国企指数.HSCE收涨0.7%报9,461.2点.

内地方面,沪深300指数.CSI300扭转午盘涨势,终场收跌0.3%报2,447.2点,为3月29日以来最低收位,且为连续第六天收低.沪综指.SSEC收跌0.2%.

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