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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 15:47 BJT

****敬告客户:特别报导--中国券商业:能否找到失落的春天?****

从公司总部到营业部一线,在过去的几个月里,中国各大券商内部忙个不停,急着推各种创新项目--转融通、中小企业私募债、新三板、券商系并购基金等.

"(券商业)创新大会后,我们是层层消化会议内容,先是组织中层以上干部会议传达内容,然后让各部门大胆创新,递交计划."银河证券一位部门经理对路透表示.

如一锅冷水般沉寂了十年的中国券商,如今正酝酿着一场大的变革.这场变革的背后,是在当前中国领导人换届之际,新一波金融政策实验浪潮也正在到来.

"中央在下一盘棋,"国务院发展研究中心一位专家表示,当前中国金融格局失衡,在大格局上难以突破时,找合适的"攻击点"来突破沉闷局面,是个好选择,且金融脱媒、利率市场化正在进程中.证券行业的机遇来了.

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