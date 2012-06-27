〔香港金融〕候任行政长官宣布成立金融发展局筹备小组,查史美伦出任主席

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月27日电---刚从北京返抵香港的候任行政长梁振英周三宣布,成立金融发展局筹备小组,并由查史美伦出任主席.
筹备小组的其他成员包括前怡和集团主席兼现任花旗银行高级顾问文礼信、中资证券业协会永远名誉会长兼中银国际副执行总裁谢涌海、执业大律师李律仁以及财经事务局副局长.
查史美伦称,筹备小组将研究金融发展局今后工作的目标、职能、运作模式以及如何提升香港金融中心地位.未来数月将广泛谘询业界意见,并以报告形式提交予行政长官和财政司.
金融发展局是梁振英于竞选特首政纲内主张成立的三个委员会之一,负责推动香港作为国家的金融中心,促进金融业发展,扩大金融活动.
梁振英强调,金融发展局是协作平台,并不取代已有的金融管理局或者其他金融相关职能.(完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。