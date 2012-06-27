〔香港金融〕候任行政长官宣布成立金融发展局筹备小组,查史美伦出任主席

路透香港6月27日电---刚从北京返抵香港的候任行政长梁振英周三宣布,成立金融发展局筹备小组,并由查史美伦出任主席.

筹备小组的其他成员包括前怡和集团主席兼现任花旗银行高级顾问文礼信、中资证券业协会永远名誉会长兼中银国际副执行总裁谢涌海、执业大律师李律仁以及财经事务局副局长.

查史美伦称,筹备小组将研究金融发展局今后工作的目标、职能、运作模式以及如何提升香港金融中心地位.未来数月将广泛谘询业界意见,并以报告形式提交予行政长官和财政司.

金融发展局是梁振英于竞选特首政纲内主张成立的三个委员会之一,负责推动香港作为国家的金融中心,促进金融业发展,扩大金融活动.

梁振英强调,金融发展局是协作平台,并不取代已有的金融管理局或者其他金融相关职能.(完)