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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 18:45 BJT

〔香港个股〕华润水泥预计上半年净利显着减少,受累于产品价格下跌

路透香港6月27日电---中国华南地区最大水泥商--华润水泥(1313.HK)周三称,预计今年上半年净利同比显着减少,主要受累于产品价格下跌.

该公司的公告并称,去年以来中国经济放缓及中国固定资产投资增速下滑.今年开始,中国水泥产品之市场销售价格普遍持续下跌.

去年上半年,华润水泥净利为20.45亿港元.

该股周三微升0.43%,报4.71港元;过去一个月累计跌逾13%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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