〔香港个股〕华润水泥预计上半年净利显着减少,受累于产品价格下跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月27日电---中国华南地区最大水泥商--华润水泥(1313.HK)周三称,预计今年上半年净利同比显着减少,主要受累于产品价格下跌.
该公司的公告并称,去年以来中国经济放缓及中国固定资产投资增速下滑.今年开始,中国水泥产品之市场销售价格普遍持续下跌.
去年上半年,华润水泥净利为20.45亿港元.
该股周三微升0.43%,报4.71港元;过去一个月累计跌逾13%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。