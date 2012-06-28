《香港报摘》--经济日报6月28日

* 要闻版头条:

--中央六大方面的挺港措施,金融方面是重点.据本报获悉,在人民币业务方面,目前港人每人每日只能兑换最多2万元人民币的上限,料将会获得放宽;但香港每日兑换人民币的总量上限,则不会改变.

* 其他:

--主管香港事务的国家副主席习近平昨在北京同场会见香港特首曾荫权及候任特首梁振英.习近平表明,中央会全力支持梁振英及新政府,继往开来.

--中国制药(1093.HK)斥资近90亿港元,向大股东联想控股收购资产.当中最有前景、生产治疗脑血管病药物的"恩必普",原来是联想三年前从中国制药手中以"资产互换"购回,当年代价只不过1.25亿港元.有基金经理质疑,公司短短三年内有将恩必普"低卖高买"之嫌.

--最低工资实施后,饮食业普遍盈利受压,但大快活(0052.HK)至今年3月全年盈利仍能增长5.4%至1.31亿港元.行政总裁陈志成称,食材价格稍有回落,加价压力不大,今年加价最多2%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 乔艳红

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]