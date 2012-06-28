《香港报摘》--信报6月28日

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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* 要闻版头条:
--国家主席胡锦涛明天出席香港连串回归十五周年纪念活动,中央政府挺港措施昨天率先曝光.新华社昨天报导,中央将在金融、经贸、教育、科技、旅游、粤港合作等六方面推出措施,以促进中港合作.
* 其他:
--中央政府昨天公布两地合作的措施,证券方面主要重申去年8月开通的计划,包括港交所(0388.HK)与沪深交易所成立合营公司、在内地上市的港股交易所买卖基金(ETF),以及在港上市的A股ETF.
--三年前导致汇丰控股(0005.HK)在几分钟内下跌15%至33港元的收市后竞价时段(俗称"U盘"),港交所有意卷土重来,但目前没有实施的时间表.据悉,港交所会考虑多个措施,避免重蹈覆辙,预料最快第四季才进行市场谘询.
--上半年港股市场反覆波动,新股市场也受拖累.德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴表示,今年上半年香港首次公开发行(IPO)表现将创2009年以来最低,全年集资额将较上年减少41-60%,至约1,100-1,600亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。