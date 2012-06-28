《香港报摘》--信报6月28日

* 要闻版头条:

--国家主席胡锦涛明天出席香港连串回归十五周年纪念活动,中央政府挺港措施昨天率先曝光.新华社昨天报导,中央将在金融、经贸、教育、科技、旅游、粤港合作等六方面推出措施,以促进中港合作.

* 其他:

--中央政府昨天公布两地合作的措施,证券方面主要重申去年8月开通的计划,包括港交所(0388.HK)与沪深交易所成立合营公司、在内地上市的港股交易所买卖基金(ETF),以及在港上市的A股ETF.

--三年前导致汇丰控股(0005.HK)在几分钟内下跌15%至33港元的收市后竞价时段(俗称"U盘"),港交所有意卷土重来,但目前没有实施的时间表.据悉,港交所会考虑多个措施,避免重蹈覆辙,预料最快第四季才进行市场谘询.

--上半年港股市场反覆波动,新股市场也受拖累.德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴表示,今年上半年香港首次公开发行(IPO)表现将创2009年以来最低,全年集资额将较上年减少41-60%,至约1,100-1,600亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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