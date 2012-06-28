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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 08:19 BJT

《香港重要政经日程》--6月28日-7月4日

=====================今日香港主要政经消息==========================

6月28日(周四)

-- 华电福新能源(0816.HK)首日挂牌.

-- 爱高集团(0328.HK)公布全年业绩.

-- 凯联国际酒店(0105.HK)公布全年业绩.

-- 波司登(3998.HK)公布全年业绩.

-- 其士国际(0025.HK)公布全年业绩.

-- 中国燃气(0384.HK)公布全年业绩.

-- 中国林大(0910.HK)公布全年业绩.

-- 中国地能(8128.HK)公布全年业绩.

-- 中国水务(0855.HK)公布全年业绩.

-- 庄士机构国际(0367.HK)公布全年业绩.

-- 荣丰联合控股(3683.HK)公布全年业绩.

-- 达成集团(0126.HK)公布全年业绩.

-- 天德地产(0266.HK)公布全年业绩.

-- 专业旅游(1235.HK)公布全年业绩.

-- 泰昇集团(0687.HK)公布全年业绩.

-- 冠华国际(0539.HK)公布全年业绩.

--09:00 鞍钢(0347.HK)在中国举行周年股东大会.

--09:00 交通银行(3328.HK)在中国举行周年股东大会.

--09:00 中国东方航空(0670.HK)在中国举行周年股东大会.

--09:00 海通证券(6837.HK)在中国举行周年股东大会.

--10:00 中国全通(0633.HK)周年股东大会.

--10:00 中国三江化工(2198.HK)特别股东大会.

--10:00 中国忠旺(1333.HK)在中国举行周年股东大会.

--10:00 绿森集团(0094.HK)周年及特别股东大会.

--10:00 保利达资产(0208.HK)周年股东大会.

--10:00 物美商业1025.HK在中国举行周年股东大会.

--11:00 九龙建业(0034.HK)周年股东大会.

--14:00 中国通信服务(0552.HK)在中国举行周年股东大会.

--14:30 国美电器(0493.HK)周年股东大会.

--15:30 内蒙伊泰煤炭香港IPO记者会

--16:00 阳光能源(0757.HK)周年股东大会.

--16:30 御泰中彩控股(0555.HK)周年股东大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

6月29日(周五)

-- 公布5月份M-3货币供应.

-- 公布外汇基金总资产数字.

-- 中国有色矿业(1258.HK)首日挂牌.

-- 佳讯控股(0030.HK)公布全年业绩.

-- 鸿宝资源(1131.HK)公布全年业绩.

-- 奥玛仕控股(0959.HK)公布全年业绩.

-- 雅天妮(0789.HK)公布全年业绩.

-- 中国卫生控股(0673.HK)公布全年业绩.

-- 中国投融资(1226.HK)公布全年业绩.

-- 润迅通信(0989.HK)公布全年业绩.

-- 中国大亨饮品(0209.HK)公布全年业绩.

-- 中民控股(0681.HK)公布全年业绩.

-- 沿海绿色家园(1124.HK)公布全年业绩.

-- 迪臣发展(0262.HK)公布全年业绩.

-- 四洲集团(0374.HK)公布全年业绩.

-- 嘉利国际(0647.HK)公布全年业绩.

-- 景福集团(0280.HK)公布全年业绩.

-- 蒙古能源(0276.HK)公布全年业绩.

-- 笔克远东(0752.HK)公布中期业绩.

--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.

--09:00 潍柴动力(2338.HK)在中国举行股东周年大会.

--09:30 中国铝业(2600.HK)在中国举行股东周年大会.

--10:00 汇源果汁(1886.HK)股东周年大会.

--10:30 中国燃气(0384.HK)全年业绩记者会.

--11:30 北京建设(0925.HK)股东周年大会.

--14:00 中联重科(1176.HK)在中国举行股东周年大会.

--14:30 大成食品(3999.HK)股东周年大会.

--15:00 中信资源(1205.HK)股东周年大会.

--15:30 泰山石化(1192.HK)股东周年大会.

6月30日(周六)

--11:30 万佳锡业(0195.HK)股东周年大会.

--15:00 宏霸数码(0802.HK)于马来西亚举行股东周年大会.

7月1日(周日)

--08:00 香港特别行政区成立15周年,升旗典礼.

7月2日(周一)

-- 香港特别行政区成立纪念日补假,金融市场休市.

7月3日(周二)

-- 公布5月份零售销售数字.

-- 安永回顾上半年与展望下半年IPO市场记者会.

--09:30 联想集团(0992.HK)股东周年大会.

--10:30 龙源电力(0916.HK)在中国举行股东特别大会.

*7月4日(周三)

-- 小南国(3666.HK)首日挂牌.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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