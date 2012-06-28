《香港报摘》--其他报纸重要消息6月28日

* 明报:

--候任特首梁振英宣布筹组"金融发展局".消息指,金融发展局不会制定或执行政策,但会就香港金融发展及监管事宜给予意见.有业界人士担心,金管局、证监会等监管机构的权力将被削弱.(B02)

--西铁荃湾西站五区湾畔项目周三(27日)截收意向书,合共接获14个发展商递交意向书,较年初时共接17份略少3份.有业内人士预计,近日多个大型项目接连推出预计招标时发展商出价将会较为保守,料项目估值约73.76亿至95亿港元.(B03)

* 星岛日报:

--国债再度来港发售,发行额高达230亿元人民币.然而,汇丰(0005.HK)周三(27日)取消其3个月3厘的人币定存优惠;中银香港亦将于6月30号截止人币存款优惠,预料港银减人币存息陆续有来.(B01)

--今明两天将出现八只新股招股,合共集资近113亿港元.连同周三(27日)截止认购的美丽家园,本周共有九只新股涌至.(B02)

--中原亚太区总裁黄伟雄表示,该集团旗下港澳区上月共有285间分行,现时则有305间左右,计画于不久的将来再扩充约百分之八,即是年底前可以增为330间左右,包括部分已经签租约但未正式营业的分行.(C04)

* 苹果日报:

--创维数码(0751.HK)公布,截止3月底止全年纯利按年增长6.6%至12.52亿港元. (B05)

* 东方日报:

--香港机场管理局公布,截至今年3月底止,全年纯利按年上升32.2%至53.36亿港元,收入则增加14.8%至121.54亿港元.行政总裁许汉忠表示,第三条跑道的融资计划仍在研究，未有特定方案. (B04)

--财经事务及库务局局长陈家强表示,近期国际金融市场波动,证监会已加强监察,并提醒经纪须保持警惕及收紧风险管理.他又指,目前本港贷款市场并没因受欧债问题而出现资金不足情况.(B05)

* 文汇报:

--越秀地产(0123.HK)公布,与一间银行订立融资协议,公司最多可获提供5亿港元的无抵押5年期贷款融资.(B04)

--据联交所资料显示,恒大地产(3333.HK)主席许家印于周二(26日)入市增持公司270万股,平均每股3.956港元,涉及金额1,068.12万港元.收购后,许家印所持好仓由67.77%,升至67.79%.(B06)

--华南城(1668.HK)预料今年度合约销售金额可较去年的71亿港元为多,目标80亿至100亿港元,其中大部分为非住宅物业销售.公司去年度派息比率为现金收益的35%,管理层期望,未来可继续维持1/3的派息水平.(B06)

* 大公报:

--联交所资料显示,思捷环球(0330.HK)副主席郑明训于周一(25日)再入市增持5万股,每股平均价10.06港元,持好仓升至0.03%.另外,非执行董事Jurgen Alfred Rudolf Friedrich在上周四(21日)增持50万股,每股平均价10.457港元,好仓持股量版3.49%升至3.53%. (B04). (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/乔艳红

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