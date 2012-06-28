〔港报社评〕僭建冲击诚信,新政府举步维艰--经济日报6月28日

即将就职的候任特首梁振英近日备受僭建风波困扰,立法会西九事件专责委员会昨更指他口供前后不一.梁振英还未上任,诚信却已受公众质疑,此不但令市民失望,更忧其诚信风波,将令政治内耗加剧、香港发展寸步难行.

昨日,由不同党派组成的立法会西九事件专责委员会,发报告指他在西九漏报利益事件作供时,口供前后不一,并对卷入利益冲突问题,有不可推卸的责任.若是法庭审讯,疑点利益归于被告,至今仍不能确定梁振英有干犯法律;惟僭建与西九均是政治事件,作为政治人物就须设法释公众疑虑,才能取信于民.惟梁振英无论在僭建或西九事件上,都以事情已发生多年,对当年事件“不记得、不知道、不清楚”作辩解,立法会议员固然抨击,公众亦难以接受.

还有3天就是七一回归15周年,政府新班子上场在即,公众本应感期待.惟梁振英未上任,其诚信却已打上大问号.最新民调显示,梁振英支持率只剩47%,反对率则达42%,此显示市民对梁振英的疑虑外,更是对香港政局无奈又忧虑.

梁振英虽表示上任百日内要推新政,优先处理住屋及扶贫等社会顽疾,惟按目前政情看来,其政治对手必会就诚信问题对他穷追猛打,香港政治内耗必然加剧,梁振英要忙于扑火,恐难有余力搞建树.梁振英必须开诚布公,在短期内解决僭建问题的纠缠,为自己及新政府而战,否则公众对新政府欠缺信心,对政府推新政亦会投以怀疑眼光,施政必事倍功半.那梁振英固然受打击,最终付代价的则将是公众利益和香港前途.(A12)