〔港报社评〕梁振英陷诚信危机,7.1就任仍要追究--明报6月28日

对于候任特首梁振英大宅僭建的风波,梁振英采取回避态度,此事涉及诚信问题,若他未能给予可信解释,就有说谎之嫌.所以,即使梁振英就任之后,仍然要经由一个具公信力的机构查证清楚,若证实梁振英在住所僭建一事上说谎,则中央要向他问责,若情节严重,惩处应该包括撤除他的特首职位.

梁宅被揭发僭建后,不少人都质疑他的诚信,梁振英应对僭建危机,愈来愈像唐英年当日的轨迹,滑下深渊.今日,若梁振英解释5号屋前花棚的僭建时间,未能使人信服,他会坐实说谎者之名,诚信破产,也没有资格当特首.

民无信不立.梁振英处理应对大宅僭建,已经在他和公众之间制造了信任危机,若他的言行都受到公众质疑,则这样的特首不可能管治好香港.3日后,梁振英宣誓就任特首,所有换届安排准备就绪,若国家主席胡锦涛主持换届监誓时,竟然没有特首在场,香港在国际将会成为笑柄.所以,即使梁振英诚信问题未澄清,也只能无奈地让他宣誓就职.虽然如此,换届仪式之后,政府和社会必须尽快提出恰当做法,搞清楚梁振英有没有说谎,以确定他是否适合继续当特首.

事到如今,必须由具公信力机构或机制,调查梁振英的诚信疑点,较恰当做法,是立法会按“基本法”规定,启动弹劾程序.另外,基于特首由中央政府任命,即使立法会通过弹劾,仍须“报请中央人民政府决定”,若出现这个情况,期望中央政府切勿袒护梁振英,要顺应香港民情,向梁振英问责,撤除他的特首职位. (A02)