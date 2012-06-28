〔港报社评〕监察梁振英,加严加辣半点不松--星岛日报6月28日

立法会专责委员会,昨日发表“西九门”研究报告,被指涉嫌有利益冲突的候任行政长官梁振英,昨日宣称自己获还清白;不过,公众是否有同感,却是另一回事.报告书虽然指没有足够证据显示他有利益输送,但委员会的结论,其实并非如梁振英粉饰得对他那么有利,在利益申报问题上,报告书表明不相信梁振英的辩解.在梁振英是否知道戴德梁行有份参赛的问题上,委员会直指梁振英的两名下属是不可信的证人,对他俩和梁振英作供时的善忘,感到惊讶,这明显是认为他们作供时有所隐瞒.

报告推论给公众的观感,是委员会对利益冲突等问题认为证据不足,主要是出现了失忆证人.问题的疑点得不到澄清,委员会只好像法庭般,把疑点利益归于被告.委员会对梁振英在调查过程中的诚信表现显然评价不高,引起报告书发表后传媒对他的围剿.梁振英的辩解,与最近他在僭建丑闻上的表现并无太大分别,关键只是当日特首选举仍在进行,今日大局已定,少了选举因素的干扰和影响,公众较易看清事态,或许这也是香港的不幸.

现在报告引起公众关注,时间上已经姗姗来迟.梁振英还有几天就正式登上特首宝座,他不断被人从选举期间占据的道德高地往下推,民望续跌,为新班子管治加添极大困难.如果梁班子仍寄望完成任期,他必须诚心从事件中吸取教训,尤其要纠正好辩和回避错失的态度,彻头彻尾反思,如何正确履行特首工作.从市民角度,经历西九门等一连串事件,公众对特首的监察必会加倍严厉和毫不松懈.(A06)