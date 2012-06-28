〔港报财经评论〕金价100周线岌岌可危--信报6月28日

怕你唔救救又如何? /习广思

时势纷乱,香港政坛火头四起,中国急忙把礼物事先张扬,让港股在期指结算前有个炒作理由.外围依然观望欧洲峰会,恒指昨天重上19,000点,收报19,176点,上升195点,重上10天线,大市成交仅406亿港元,沽空比率10.89%.恒指昨天最高位见19,213点,看好的投资者无力屠杀19,200-19,299点的熊证,今日是期指结算日,今晚欧盟峰会有结果,大市又能否打破眼前闷局?尽管中国送礼,但港股炒作的股份却非一批金融股,港交所(0388.HK)疲惫不堪,券商股逆市回落,但较看好中银香港(2388.HK),无论是否七一送礼,其受惠中国中国内地人民币国际化的优势仍在,属于中长线值得看好的银行股,而其5厘股息率亦具有一定吸引力.

投资者要留意的是,港股表面上受中国送礼刺激,但上升的股份来自两大强势板块电力及内房股,濠赌股反弹,零售股借周大福(0590.HK)业绩炒上.港股在不明朗市况下,强弱股份愈见鲜明.即使在内房股当中,股份强弱同样两极,销售回暖的集中在一线城市,销售集中在二三线城市的中小型发展商,其股价严重跑输大市.在当下时势,留在股市冒险,选股仍是首要策略.有投资银行家接受访问时说,以前公司听到发债都会耍手拧头,但如今边间公司不想发债.理由很简单,就是发债成本低.有私人银行发表文章指出,以前向客户讲退休,一提到债券,有银士都耍手拧头,因为回报不吸引,但美国零息债券过去一年价格大升,却叫人大感意外.而且,美国人工资升幅有限,定息投资变得重要,亦令投资者更重视企业债券.

时势在变,近两年低息政策改变了整个投资气候,香港iBond受热捧,反映出小股民又贪又惊的本色.有银士把资金长期泊入大蓝筹债券,蓝筹公司成功集资,也成为了当下热门的投资选择.彭博报道,新加坡元债券的发债量大幅增加,35%企债买家是私银客户,是两年前的两倍.香港也有蓝筹发行新加坡元债,投资者既看好坡元,也想买低风险债券.全球市场已经堕入一个循环,呈现方式是Risk on/Risk off,情绪是憧憬/恐惧,状态是等答案/新疑问.6月风暴即将结束,本周欧洲峰会上,政客将要交出答案,起码希腊未来两个月内不要再起风浪.正如12月时要放圣诞假,如今政客要放暑假.然而,中国减息、美国”再扭曲”,即使欧洲峰会出现银行联盟或救市新案,市场很快会问：“又如何?”皆因每次政府出招,均无法释除市场的担心.(B03)

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金价100周线岌岌可危 /苏子

金价自2008年12月上旬正式升破100周SMA阻力后便一直显着稳守之上波动及收市.不过,自踏入上月中旬后,金价已见回落至100周SMA支持附近,虽然暂时仍能继续保持之上波动,但从金价自上月下旬跌破10周SMA支持后便乏力重返之上波动及收市来看,感到100周SMA已是岌岌可危,稍后金价成功跌破100周SMA并继续往下寻底的可能性不容抹煞.金价稍后若在跌破100周SMA支持后可以迅即下破1,500美元心理关口,相信定会触发大量止蚀盘入市,使金价进一步考验去年6月下旬的1,477.85美元低位支持.

由于金价自上月上旬跌破周线一目均衡图云雾区的底部支持后便乏力重返之上波动,故倾向相信金价目前正面临近年来较为罕见的严峻沽压,而这股沽压料最终会令金价向下出现重大突破,估计去年6月下旬所造的1,477.85美元低位所发挥的支持力未必太强,一旦失守,担心届时金价或会出现既急且劲的单边跌市,而下跌目标将指向200周SMA关键支持.金价后市若真的往下作出重大突破,投资者宜留意自黄金市场所撤走的大量资金往哪里走.近年来市场一直看好全无利息收入的黄金,原因主要是对货币制度的不信任,担心恶性通胀会出现,故以黄金来对冲通胀的风险.加上欧债危机令市场避险情绪持续高企,故黄金亦被部分投资者视为理想的避险工具.

倘若金价稍后出现持续往下寻底的恶劣走势,将意味着市场已不再对通胀感到担忧,对货币制度的信任度亦会因此回升,故自金市所撤走的大量资金或会重返货币市场,估计交投庞大的美元将会受惠不少.若然金价下跌的同时,市场未见炒作欧债危机可能随时爆煲,而欧罗汇价一直维持稳定的情况,兑美元未见再跌破今年的1.2286低位,反而企稳在1.26以下波动,相信届时部分自金市撤走的资金亦会流入欧罗,从而使欧罗汇价的表现较为坚挺.换言之,稍后金价一旦下跌,小心是金价兑所有主要货币均会下跌,而不是集中兑美元身上.短期而言,投资者可以用黄金兑美元的10周SMA作为重要好淡判别位.如稍后金价一直乏力突破10周SMA阻力波动及收市,已可视为对金价后市甚为利淡的讯号,入市策略宜逢高沽出.(B12)