〔港报财经评论〕铁路基建股看高一线--经济日报6月28日

铁路基建股看高一线 /林瑞芬

中国终公布送礼名单,港股昨升市,但礼已送无得憧憬,后市还是关注周四、周五欧盟峰会结论,以及踏入7月A股能否转强.展望下半年大市仍存波动,选股跟政策,铁路基建股优先留意.恒指昨收报19,176,升195点,成交额只有406.5亿港元.半年结算,有少许维稳作用,所盼恒指守18,800上结算,经昨反弹增机会,但也难望大升破50天线约19,600.新华社刊文指,中国将推动EFT在香港和大陆上市、放宽对香港资金投资大陆资本市场的规定、拓展香港的离岸人民币产品、推动沪、深、港三地交易所联合设立合资公司以及扩大人民币在香港市场的使用,此等回归礼物,早在上周普遍传过,且属中期利好为主,对港股的短期刺激短暂及有限.目前最紧要还是观望欧盟峰会的结果以及近月再转弱的A股能否改善,以判断港股7月何去何从.

德国下年也举行总理大选,若默克尔没当选,就算她在生,也有可能在新任总理同意下推行欧元共同债,千万别对默克尔之言太上心.况且,欧债处理往往暗藏太复杂的政治博弈元素,大债主口硬,是一种不能处于大债仔的下风的姿态,就实质处理问题,又是另一回事.欧猪国纷纷被债伤迫到死角,谈判的筹码日益减少,德国会善用此良机彻底解决欧债问题,欧元解体之机会料不高,只是欧元将以某种方式维持下去时,这某种方式的确立需要时间,且见势头确是这样发展,财政联盟、货币联盟、银行联盟步步发展,途中当然免不了波涛汹涌,对应港股下半年走势将也如此发展,港股时危时纾.

展望下半年,寄予厚望是”十八大”前,中国在”稳增长”上更积极出招,为市场提供多些流动性资金,而欧债危势下往往动员全球力量纾危,亦间中形成挟淡仓的纯技术超卖反弹,令港股在欧债问题阴霾下间中见阳光,喘一喘气.然而,预期间中见阳光市,成交都不可能突然增大,这主要是市场处于对欧债问题高度戒备中,市场个个做紧或趋做足防风措施下,难望有大笔资金冒险向股市大投入,”塘水滚塘鱼”成惯性格局.小投资者乃要小心抉择超卖低捞博反弹时机,把握好市场恐慌高潮起与落,入市又要好小心好小心地选择个股.当然,小心都无用,一个欧债问题可令市况大波动,而且企业利润落差大,管治上又易被鸡蛋里挑骨头,股价之急插无从闪避,真的想落注,强调只宜小注怡情.(012)

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民行保持净息差优势 /余少文

中国送礼,支持大市反弹,惟摩根士丹利一口气调低9家内银股目标价,该行最不看好的民生银行(1988.HK),认为其可以保持高净息差优势,相信未来一段时间,盈利增长难度不大.中国内地股市6连跌,国企指数昨日则升62点或0.7%,收9,461点,成交额升至6个交易日以来最多的94亿港元,逾半数主板H股随大市回升,遭摩根士丹利下调目标价的内银股为领涨股,能源股逆市下跌.而红筹指数昨日升64点或1.7%,收3,753点,成交额47亿港元.期指今日结算,中国又送大礼,虽然大礼已在市场预期之内,惟仍希望可带动大市继续反弹,尤其国指成交额连续6日低于100亿港元,过去10日平均成交额降至99亿港元,是今年初以来再次见到.

至于今年初国指10日平均成交额,连续6日低于100亿港元后,国指开始摆脱10,000点整固走势而走高,也希望国指今次也可以重演今年初走势,回试更高水平.内银股是大市回升主要动力,但摩根士丹利报告维持内银股与大市同步看法,亦调低内银股未来3年盈利预测及下调9行的目标价1%-17%不等,下调目标价幅度最大的是中信银行(0998.HK).下调目标价后的股价潜在上升空间最少的是民行,只有7%,最多是工商银行(1398.HK),潜在上升空间高达60%,工行确实有吸引力.摩根士丹利指出,内银股目前估值处于低水平,因投资者关注股本回报的持续性和资产质素,但股价已反映不利因素,再下跌空间有限.只是内银盈利增长放缓以及风险权重资产增加,以及多次减息的潜在可能性,故向下修订内银股盈利预测1-3%不等.

虽然摩根士丹利看低民行,但仍会继续持有民行,因为民行盈利可保持增长,按彭博预测数字显示,民行去年盈利急升后,今、明两年每股盈利将会放缓至不足10%,每股盈利分别为1.13元人民币和1.24元人民币.由于内银股今年盈利放缓是行业整体现象,而非只有民行会发生,可以接受.其次是民行净息差是内银股最高之一,今年首季净息差3.29厘,仅次于重庆农村商业银行(3618.HK)的3.57厘,而其去年全年净息差也有3.14厘,虽不及去年第4季的3.44厘,已反映民行在净息差的优势.尽管面对减息压力,料净息差会逐步收窄,但应可保持高于对手的优势.第三是民行贷款主力在于中小微企,符合中国要求金融机构支持中小微企的政策.(010)