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货币新闻 | 2012年 6月 28日 星期四 11:33 BJT

〔香港热股〕华润水泥跌幅扩大至逾5%,此前发盈警料中期净利按年显着减少

路透香港6月28日电---中国华南地区最大水泥商--华润水泥(1313.HK)周四早盘股价走软,最多曾跌5.1%,此前公司发出盈利警告,料中期净利将按年显着减少.

香港时间11:25,华润水泥跌4.03%;盘中最低曾跌逾5%,至4.47港元.大盘恒生指数.HSI则微涨0.13%.

华润水泥周四晚表示,去年以来中国经济放缓及中国固定资产投资增速下滑,今年开始,中国水泥产品之市场销售价格普遍持续下跌,拖累公司盈利现.

去年上半年,该公司的净利为20.45亿港元.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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