〔香港热股〕华润水泥跌幅扩大至逾5%,此前发盈警料中期净利按年显着减少

国际油市：油价持坚，因OPEC可能延长减产时间
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
路透香港6月28日电---中国华南地区最大水泥商--华润水泥(1313.HK)周四早盘股价走软,最多曾跌5.1%,此前公司发出盈利警告,料中期净利将按年显着减少.
香港时间11:25,华润水泥跌4.03%;盘中最低曾跌逾5%,至4.47港元.大盘恒生指数.HSI则微涨0.13%.
华润水泥周四晚表示,去年以来中国经济放缓及中国固定资产投资增速下滑,今年开始,中国水泥产品之市场销售价格普遍持续下跌,拖累公司盈利现.
去年上半年,该公司的净利为20.45亿港元.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。
0750 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.5%至每吨5,970美元。该合约盘中一度攀升至6,038美元。
路透东京2月17日 - 东芝周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。