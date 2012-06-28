〔中国金融〕将在深圳前海推动人民币资本项目可兑换的试验--中央政府

路透香港6月28日电---中国政府来港参加"庆香港回归"的中央代表团周四表示,将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验.这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.

这是深圳前海独享的系列优惠政策之一.根据国务院已批准的方案,前海金融创新的着眼点有5个,分别是人民币国际化、混业经营、放松监管、金融交易市场建设和深港金融合作.

根据中央代表团相关人士在香港的介绍,包括离岸人民币贷款、贸易投融资、中长期债券发展等金融业务在前海地区展开试点.

中国发改委以及前海政府部门将于周五在香港召开新闻发布会,宣布更多措施.

前海位于深圳南山半岛西部,紧临香港国际机场和深圳机场两大空港,具有良好的海陆空交通条件和突出的综合交通优势,在粤港澳区域内具有重要战略地位.(完)