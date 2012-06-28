〔中国金融〕将在深圳前海推动人民币资本项目可兑换的试验--中央政府

重发-中国金融：今年银行等就业机会减少，平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透香港6月28日电---中国政府来港参加"庆香港回归"的中央代表团周四表示,将在深圳前海推动人民币项目可兑换的试验.这是中国首次迈出资本项目可兑换的步伐.
这是深圳前海独享的系列优惠政策之一.根据国务院已批准的方案,前海金融创新的着眼点有5个,分别是人民币国际化、混业经营、放松监管、金融交易市场建设和深港金融合作.
根据中央代表团相关人士在香港的介绍,包括离岸人民币贷款、贸易投融资、中长期债券发展等金融业务在前海地区展开试点.
中国发改委以及前海政府部门将于周五在香港召开新闻发布会,宣布更多措施.
前海位于深圳南山半岛西部,紧临香港国际机场和深圳机场两大空港,具有良好的海陆空交通条件和突出的综合交通优势,在粤港澳区域内具有重要战略地位.(完)
--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨新幅度可能仍会低于10%。
路透北京2月17日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略趋陡，一年期掉期保持在1,300点的一年高位附近。交易员称，由于银行间市场流动性保持紧平衡，中美利率平价抬升，美元掉期或将继续保持高位。