香港已公布经济指标--2012/6/28

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年5月 综合消费物价指数(CPI) +4.3 +4.7 +5.2 2012年5月 甲类消费物价指数(CPI A) +3.8 +4.2 +5.6 2012年4月 零售值 +11.4 +17.1 +27.8 2012年4月 零售量 +7.6 +13.2 +22.1 2012年第一季 本地生产总值(GDP) +0.4 +3.0 +7.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年3-5月 12年2-4月 11年3-5月 3.2 3.3% 3.5% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年5月 贸易赤字/盈余 -35.566 -42.873 -35.693 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。