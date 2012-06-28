〔香港个股〕北控高位扫货跃升中国燃气最大股东,收购战再起波澜(更新版)

(新增背景、富地石油以及分析师评论)

* 北控集团扫入中国燃气逾5亿港元股份

* 持股升至17.959%,超越富地成最大股东

* 富地称会继续留意市况增持中国燃气股份

* 中国燃气将于今天收市后公布去年度业绩

记者 雷美珍

路透香港6月28日电---正当新奥能源(2688.HK)财团对中国燃气(0384.HK)的收购进入关键时刻,中国燃气两大主要股东再度竞赛,北控集团一掷逾5亿港元扫入中国燃气股份,首度超越富地石油FOOI.L成为中国燃气最大股东.

根据香港证监会周四的资料显示,北控集团周三(27日)按每股3.68-4.0港元,扫入共1.32亿股中国燃气的股份,涉资约5.19亿港元.本次增持后,其持股由14.938%升至17.959%,或约7.87亿股股份.

北控集团为北京控股(0392.HK)的母公司.

此举打破过去半年中国燃气股权格局,原本稳坐单一最大股东地位的富地石油,现已沦为第二大股东.富地石油刚于周二(26日)在市场上购入中国燃气约369万港元的股份,持股升至17.67%.[ID:nSH0108969]

富地石油财务总监莫贵标对北控集团的增持举动不予置评,他只表示,"富地石油会继续留意市况,以增持中国燃气的股份."

分析师认为,中国燃气获得股东大手增持股份,对股价带来支持,亦令新奥与中国石化(0386.HK)(600028.SS)财团的收购要约更加不可行.

中国燃气周四午盘中段跌幅扩大至1.55%,报3.81港元,不过仍较新奥-中石化财团的要约价每股3.5港元高出近9%.

去年12月中,新奥与中石化以财团形式向中国燃气提出收购,下周五(7月6日)为要约的截止期限,同日新奥就该收购要约举行特别股东大会.作为收购要约作实的先决条件之一,新奥须得到股东会的批准.

新奥首席财务官郑则锷此前向记者称,有信心该下周五的股东会可以过关,但不评论是否仍存在调整收购价格的可能性.[ID:nSH0108861]

不过中国燃气的股价居高不下,即使新奥与中石化继续推进收购要约,在不提价的情况下,最终还是会失败告终.

证监会的资料并显示,北控集团在每股3.9及4港元的价位上,分别购入5,690.4万股和4,600万股的股份.而这个价位超出中国燃气周三的高低价范围,意味着北控集团有可能是直接向机构投资者购入.

"不排除有些基金股东担心,新奥财团的收购要约期限在即,会对中国燃气股价带来不确定性,故趁高位沽货获利."京华山一分析师章健安称.他并指出,以市盈率计,中国燃气高于新奥,并接近基本因素较佳的华润燃气(1193.HK),故现价处于较高水平.

中国燃气将于今天收市后公布其2011/12年度全年业绩.根据汤森路透综合16名分析师预估,其去年度净利为9.47亿港元,按年增长51%.(完)

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