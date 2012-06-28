〔港股业绩〕中国燃气去年度净利按年升52%符预期,液化石油气扭亏为盈

路透香港6月28日电---中国城市燃气供应商--中国燃气控股有限公司(0384.HK)周四公布,去年度净利按年增长52%,符合市场预期,主要得益于管道燃气销售增加以及液化石油气业务扭亏为盈.

中国燃气的公告称,2011/12年度净利为9.54亿港元,去年同期为6.26亿港元.根据汤森路透综合16名分析师预测,其去年度净利为9.47亿港元.

中国燃气目前共持有160个城市管道燃气项目.去年度的天然气销售量为55.6亿立方米,按年增长25%.

业绩公布前,中国燃气周四收跌1.55%,报3.81港元.(完)

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