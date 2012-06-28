〔中国金融〕深圳前海模拟资本项目开放,推动深港投资及金融合作(更新版)

* 深圳前海地区将"模拟"资本项目开放

* 内容包括离岸人民币贷款、贸易融资等

* 以推动深港投资及金融合作

路透香港6月28日电---中国深圳前海将率先"模拟"资本项目的开放,以进一步推动香港与深圳之间的相互投资和金融合作.而这小小的一步,可视作为中国资本项目的开放积累经验.

这是深圳前海在全国范围内独享的系列优惠政策之一.此前,为配合人民币国际化的开展,包括人民币跨境贸易融资、人民币FDI、RQFII等,已经以特例特批的形式,进入了实质的资本项目开放.

根据国务院已批准的方案,前海金融创新的着眼点有五个,分别是人民币国际化、混业经营、放松监管、金融交易市场建设和深港金融合作.

根据中央代表团相关人士在香港的介绍,包括离岸人民币贷款、贸易投融资、中长期债券发展等金融业务在前海地区展开试点.

"区内注册的企业可以用低成本借到来自离岸的人民币."前海地区政府办公室的相关人士此前对路透介绍.

但目前来看,随着人民币回流内地的渠道日益拓宽,两地的资金成本差异正在逐步缩小,从而减轻了这一政策的优势.

以周四发行的国债来看,15年超长期国债的发行利率最终仅比境内市场的低不到20个bp.显示人民币长期升值预期正在下降.

周四在香港发行的人民币国债获机构投资者投标586.8亿元人民币,投标倍数3.79倍.其中15年人民币国债机构投资者中标利率为3.48%.这是香港首次发行15年期的国债.[ID:nSH0109093]

中国发改委以及前海政府部门将于周五在香港召开新闻发布会,宣布更多措施.

中国周三已宣布了一系列针对香港的新举措这些政策措施主要涉及经贸合作、金融合作、教育交流、科技合作、 旅游合作、粤港合作等六大方面.其中金融合作方面还包括,为香港有关长期资金投资内地资本市场提供便利;推动沪深港交易所联合设立合资公司,推出内地与香港两地市场互相挂牌的交易所交易基金产品等.

这些措施被认为是为庆祝香港回归15周年"送大礼".

前海位于深圳南山半岛西部,紧临香港国际机场和深圳机场两大空港,具有良好的海陆空交通条件和突出的综合交通优势,在粤港澳区域内具有重要战略地位.(完)