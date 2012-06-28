〔银行观点〕中国第二季经济增速料放缓至7.8%,通胀进一步回落--恒生银行

路透香港6月28日电---香港恒生银行(0011.HK)周四发表报告称,中国的出口需求依然疲弱,预期第二季内地经济增长将会放缓至7.8%,而通胀则进一步回落.

恒生银行最新一期《中国经济脉搏》称,随着中央政府推出刺激经济措施,内地经济表现于5月份相比前一个月有所改善,而外贸数据较市场预期理想,减低了经济"硬着陆"的忧虑.

"但由于预期未来出口需求仍然疲弱及政府继续实施房地产调控政策,估计内地经济增长会由首季的8.1%进一步放缓至第二季的7.8%."报告称.

不过,鉴于内地当局可能采取更多措施振兴经济,下半年经济增长可望回升,故仍维持全年8.3%的经济增长预测.由于生产物价跌势加剧,未来通胀或进一步回落.该行估计6月份通胀或降至大约2.5%,而全年平均通胀预测为3.0%.

此外,报告称,"稳增长"已是内地政府目前的首要任务,相信未来当局可能再推出更多刺激经济的措施,人民银行或再调低存款准备金率两次,每次50个基点.至2012年底,大型及中小型银行的存款准备金率将分别为19%和17%.倘若环球经济形势急转直下,当局或会进一步减息.

该行预期,随着人民币迈向国际化,人民银行将继续容许人民币轻微升值,而基于出口前景欠佳,该行遂将今年底美元兑人民币汇率的预测由6.15调高至6.20,意味人民币全年升值稍低于2%.(完)