〔离岸人民币〕人民币国债机构投标获3.79倍,政府将逐步扩大发行量(更新版)

(新增官员谈话及招标细节)

* 中标利率较预期佳

* 机构投资者投标倍数为3.79

* 七年期国债较二级市场低20个基点

* 首向国外央行发行,投标倍数1.53

记者 李珊珊

路透香港6月28日电---香港回归15周年前夕,最大一批人民币国债投标结果出炉,各品种中标利率略较市场预期佳,反映出市场对于人民币资产的需求.未来中国将根据市场需求,稳步扩大发行量,以支持香港作为离岸人民币中心.

这批财政部第四期来港发行国债,总金额为230亿元人民币,155亿元向机构者发行,投标总额为586.81亿元.同时也首次向国外央行发行20亿元,共获五家央行投标,总投标金额30.6亿元(或1.53倍).

中国财政部副部长李勇在国债发行仪式上称,国债受到愈来愈多投资者关注,尤其是国际投资者.他有信心未来会有更多的国外央行参与标购.

"(香港国债市场)就像栽下梧桐树,引来凤凰啼,"他说,"最初是金融机构,然后是境外企业,和国际金融组织."

在各品种中标利率上,三年期为1.85%、五年期为2.56%、七年期为2.65%,10年期为3.10%,其中七年期较汤森路透页面上的离岸人民币国债收益率曲线<0#HKCNYBMK=>利率低了21.5个基点,其余则为持平至高约8个基点.先前市场人士预估,各期限的发行利率或高于离岸二级市场同期限国债收益率10-20个基点[ID:nSH0108877]

而首次在港招标的15年期国债中标利率为3.48%,较在岸市场同期限债券报价IFT15YY=CDC3.6407%则低了16个基点.

李勇指出,此次发行的两个特色,一是面向外国央行发债,有助于扩大人民币国债的影响力.另一是在香港联交所挂牌上市交易,让对债券有需求的保险公司、养老金,以及中小投资者提供渠道.

在被问及未来的国债发行计划时,李勇说,"市场有需求,我们会稳步推进,规模逐渐扩大."

中国财政部自2009年始,每年都在香港发行一定规模的国债.2009至2011年分别为60亿元、80亿元以及200亿元.

此次同时向个人投资者发行55亿元人民币两年期债券,利率为2.38%,认购期由明日开始,至7月13日.此票面利率较香港银行提供的同年期离岸人民币存款利率约2%高.

在被问及此是否向香港居民送"大礼包",李勇回答"我不否认这个说法."他进一步解释称,因"关注民生"亦为此次国债发行原则之一.

至2011年人民币债券在香港债券市场的规模达到1,060亿元,较2009年的160亿元快速增长,达到香港债券市场年度融资规模的三分之一.

以下是此批人民国国债标售细节(金额为人民币):

年期 发行金额 中标利率

3年 70亿 1.85%

5年 55亿 2.56%

7年 10亿 2.65%

10年 10亿 3.10%

15年 10亿 3.48%

注: 向国外中央行银行发行20亿元:其中3年期(11亿元)、5年期(6亿元)、7年(2亿元)、10年期(1亿元),利率与上述相同.

欲浏览香港人民币国债的现有存量和到期情况,请点选[ID:nSH0bSxHQ6] (完)