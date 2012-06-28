〔离岸人民币〕人民币国债机构投标获3.79倍,政府将逐步扩大发行量(更新版)

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(新增官员谈话及招标细节)
* 中标利率较预期佳
* 机构投资者投标倍数为3.79
* 七年期国债较二级市场低20个基点
* 首向国外央行发行,投标倍数1.53
记者 李珊珊
路透香港6月28日电---香港回归15周年前夕,最大一批人民币国债投标结果出炉,各品种中标利率略较市场预期佳,反映出市场对于人民币资产的需求.未来中国将根据市场需求,稳步扩大发行量,以支持香港作为离岸人民币中心.
这批财政部第四期来港发行国债,总金额为230亿元人民币,155亿元向机构者发行,投标总额为586.81亿元.同时也首次向国外央行发行20亿元,共获五家央行投标,总投标金额30.6亿元(或1.53倍).
中国财政部副部长李勇在国债发行仪式上称,国债受到愈来愈多投资者关注,尤其是国际投资者.他有信心未来会有更多的国外央行参与标购.
"(香港国债市场)就像栽下梧桐树,引来凤凰啼,"他说,"最初是金融机构,然后是境外企业,和国际金融组织."
在各品种中标利率上,三年期为1.85%、五年期为2.56%、七年期为2.65%,10年期为3.10%,其中七年期较汤森路透页面上的离岸人民币国债收益率曲线<0#HKCNYBMK=>利率低了21.5个基点,其余则为持平至高约8个基点.先前市场人士预估,各期限的发行利率或高于离岸二级市场同期限国债收益率10-20个基点[ID:nSH0108877]
而首次在港招标的15年期国债中标利率为3.48%,较在岸市场同期限债券报价IFT15YY=CDC3.6407%则低了16个基点.
李勇指出,此次发行的两个特色,一是面向外国央行发债,有助于扩大人民币国债的影响力.另一是在香港联交所挂牌上市交易,让对债券有需求的保险公司、养老金,以及中小投资者提供渠道.
在被问及未来的国债发行计划时,李勇说,"市场有需求,我们会稳步推进,规模逐渐扩大."
中国财政部自2009年始,每年都在香港发行一定规模的国债.2009至2011年分别为60亿元、80亿元以及200亿元.
此次同时向个人投资者发行55亿元人民币两年期债券,利率为2.38%,认购期由明日开始,至7月13日.此票面利率较香港银行提供的同年期离岸人民币存款利率约2%高.
在被问及此是否向香港居民送"大礼包",李勇回答"我不否认这个说法."他进一步解释称,因"关注民生"亦为此次国债发行原则之一.
至2011年人民币债券在香港债券市场的规模达到1,060亿元,较2009年的160亿元快速增长,达到香港债券市场年度融资规模的三分之一.
以下是此批人民国国债标售细节(金额为人民币):
年期 发行金额 中标利率
3年 70亿 1.85%
5年 55亿 2.56%
7年 10亿 2.65%
10年 10亿 3.10%
15年 10亿 3.48%
注: 向国外中央行银行发行20亿元:其中3年期(11亿元)、5年期(6亿元)、7年(2亿元)、10年期(1亿元),利率与上述相同.
欲浏览香港人民币国债的现有存量和到期情况,请点选[ID:nSH0bSxHQ6] (完)
--审校 杨淑祯
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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