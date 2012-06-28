〔香港金融〕港交所与深沪交易所签订协议组合资公司,开发指数交易产品等

路透香港6月28日电---香港交易所(0388.HK)周四称,已于今天与深圳和上海交易所签订合资协议,成立主要业务为金融产品开发相关的合资公司.

港交所的声明称,三家交易所将各出资1亿港元作为合资公司的初始已缴足股本,各自拥有相等股权.

合资公司业务包括开发并对外授权指数交易产品、股票衍生产品等,编制主要以三方市场交易品种为样本的跨境指数.合资公司成立后初期,计划先开发一个以跨境指数为主体的指数系列,并开发以该指数系列为基础的指数产品家族.

港交所预期,各合伙人计划在签订合资协议后三个月内成立合资公司.

在香港回归15周年之际,中国中央政府再度送出"大礼包",出台政策措施以加强内地与香港合作.其中包括支持第三方利用香港办理人民币贸易投资结算,进一步丰富香港人民币离岸产品等.证券方面主要重申去年8月开通的计划,包括港交所与沪深交易所成立合营公司、在内地上市的港股交易所买卖基金(ETF),以及在港上市的A股ETF.(完)

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