〔中港个股〕青岛啤酒称金志国辞任董事长,由孙明波接替

路透香港6月29日电---中国市占率第二大的啤酒生产商--青岛啤酒股份有限公司(0168.HK)(600600.SS)公布,金志国由周四(28日)起辞去董事长一职,由总裁孙明波接任.而金志国将出任青啤名誉董事长.

青啤的声明表示,金志国基于目前公司法人治理结构系统已基本建立,并已进入良性可持续发展轨道,为营造管理团队的成长空间,建设人才成长梯队的需要,加上因为身体健康原因,故辞去青啤董事长和执行董事职务.

至于孙明波在接任董事长后,其总裁一职将由现年49岁的黄克兴接替,并于昨天生效.

此外,青啤表示,公司的股东陈发树于本月21日通过摩根大通出售了其所持的3,200万股H股,每股作价47港元.而陈发树在减持前,并未与公司进行沟通,而青啤表示不了解陈氏减持的背景和动机.而金志国亦确认,陈发树在减持股份前,未与金志国进行任何形式的沟通.

青啤的A股及H股于6月27日起双双牌;停牌前分别报44.33港元和36.95元人民币.其股份将于周五恢复交易.(完)

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