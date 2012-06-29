《香港报摘》--经济日报6月29日

* 要闻版头条:

--中央将在深圳前海推动人民币资本项目可兑换试验,这是中国首迈出资本项目可兑换步伐,也是前海独享优惠政策.此政策落实有利港深投资及金融合作,加强香港人民币离岸中心地位.专家估计,人民币投资港股、债券交易等将会是最早开放项目.

* 其他:

--港交所(0388.HK)落实与沪、深交易所组合资公司,有望明年在港买卖包含沪、深、港上市公司的股指期货、期权.有分析员认为，沪、深、港合资并可望推出股指期货产品属长远正面发展,但未必能为近期积弱的股价带来重大"冲喜"作用.

--半年结前夕,已通过上市聆讯的新股为免补交年度结算后资料,纷纷赶出台.六家新股今天同日公开招股,集资总额115亿港元.其中,集资规模达86亿港元的伊泰煤炭(900948.SS)(3948.HK),集资所得将用于向母公司收购资产,代价为84.5亿元人民币.

--波司登(3998.HK)去年多赚12.6%至14.4亿元人民币.主席高德康指,多品牌策略未改变,未来会继续收购纯利在5,000万元以上,规模较大且有差异性的品牌.

--华人置业(0127.HK)主席刘銮雄于澳门被控行贿有新进展.华置通告指,刘銮雄及他的澳门律师于本周二及周四接获澳门法院刑事法庭起诉书,法院将以合议庭方式进行审讯,于9月17日上午9时15分开审.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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