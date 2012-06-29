《香港报摘》--经济日报6月29日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
* 要闻版头条:
--中央将在深圳前海推动人民币资本项目可兑换试验,这是中国首迈出资本项目可兑换步伐,也是前海独享优惠政策.此政策落实有利港深投资及金融合作,加强香港人民币离岸中心地位.专家估计,人民币投资港股、债券交易等将会是最早开放项目.
* 其他:
--港交所(0388.HK)落实与沪、深交易所组合资公司,有望明年在港买卖包含沪、深、港上市公司的股指期货、期权.有分析员认为，沪、深、港合资并可望推出股指期货产品属长远正面发展,但未必能为近期积弱的股价带来重大"冲喜"作用.
--半年结前夕,已通过上市聆讯的新股为免补交年度结算后资料,纷纷赶出台.六家新股今天同日公开招股,集资总额115亿港元.其中,集资规模达86亿港元的伊泰煤炭(900948.SS)(3948.HK),集资所得将用于向母公司收购资产,代价为84.5亿元人民币.
--波司登(3998.HK)去年多赚12.6%至14.4亿元人民币.主席高德康指,多品牌策略未改变,未来会继续收购纯利在5,000万元以上,规模较大且有差异性的品牌.
--华人置业(0127.HK)主席刘銮雄于澳门被控行贿有新进展.华置通告指,刘銮雄及他的澳门律师于本周二及周四接获澳门法院刑事法庭起诉书,法院将以合议庭方式进行审讯,于9月17日上午9时15分开审.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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