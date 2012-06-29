《香港报摘》--信报6月29日

* 要闻版头条:

--深圳抢先让前海这个特区中的特区,成为中国人民币资本账可自由兑换的首个试点.有学者形容,中央终于敢碰这个敏感议题,此举既有助香港建设人民币离岸中心,亦为日后全国资本项目开放汲取宝贵经验.

* 其他:

--财政部今天开售的55亿元人民币、2年期人民币零售国债,票面息率2.38厘,高于市场预期.据了解,财政部属意最少一人一手(即1万元).市场人士指出,在目前外围环境仍较波动,优质债券不多,预料零售国债反应不会太差.

--自恒指于本周三重上19,000点以上后,牛熊证市场资金也有转向迹象.根据大和认股证网站显示,截至昨晚8时半止,看淡大市的恒指熊证现时囤守重兵,较看好大市的恒指牛证还要多.

--恒大地产(3333.HK)旗下位于江苏启东的住宅项目,首期暂定于7月8日推售,惟其定价却低于市场预期,估计毛利率或低至18%.

--内地多个媒体昨天刊登一篇文章,质疑雨润食品(1068.HK)大股东涉嫌挪用集团50亿元人民币资金,用于投资私人的房地产开发业务,拖累雨润股价全日急泻12.7%,单日蒸发市值接近20亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红

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