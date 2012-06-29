《香港报摘》--信报6月29日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
* 要闻版头条:
--深圳抢先让前海这个特区中的特区,成为中国人民币资本账可自由兑换的首个试点.有学者形容,中央终于敢碰这个敏感议题,此举既有助香港建设人民币离岸中心,亦为日后全国资本项目开放汲取宝贵经验.
* 其他:
--财政部今天开售的55亿元人民币、2年期人民币零售国债,票面息率2.38厘,高于市场预期.据了解,财政部属意最少一人一手(即1万元).市场人士指出,在目前外围环境仍较波动,优质债券不多,预料零售国债反应不会太差.
--自恒指于本周三重上19,000点以上后,牛熊证市场资金也有转向迹象.根据大和认股证网站显示,截至昨晚8时半止,看淡大市的恒指熊证现时囤守重兵,较看好大市的恒指牛证还要多.
--恒大地产(3333.HK)旗下位于江苏启东的住宅项目,首期暂定于7月8日推售,惟其定价却低于市场预期,估计毛利率或低至18%.
--内地多个媒体昨天刊登一篇文章,质疑雨润食品(1068.HK)大股东涉嫌挪用集团50亿元人民币资金,用于投资私人的房地产开发业务,拖累雨润股价全日急泻12.7%,单日蒸发市值接近20亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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