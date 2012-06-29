《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月29日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透香港6月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7587港元HKD=) 美国股市周四下跌,道琼工业指数.DJI收跌24.75点,或0.2%,至12,602.26点,但尾盘缩减日内的大部份跌幅,因传闻欧洲领导人在缓和欧债危机方面取得进展,而美国最高法院支持医改法案的裁决打压大型医疗保险股.[ID:nSB8546765] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 192.160 2.13 36324 14.909 0.06 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.400 -1.23 41731 3.228 0.24 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.360 -1.19 239477 82.801 -0.42 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.580 -0.53 83007 19.438 0.61 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.320 -1.13 60075 9.723 0.03 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 87.130 -0.66 32338 6.760 0.45 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.690 -2.00 504492 67.796 -0.52 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 42.590 -2.36 22883 3.304 -0.17 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 12.260 -1.13 216174 9.512 0.13 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.040 -1.64 99020 11.669 -0.94 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.110 -0.61 22752 5.646 -0.59 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.380 -3.13 17297 3.318 -0.67 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.340 -2.60 17723 1.190 -50.41 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.520 -3.80 51887 0.236 -4.12 (完) --整理 梁慧仪
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
====================================================================