《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月29日

路透香港6月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7587港元HKD=) 美国股市周四下跌,道琼工业指数.DJI收跌24.75点,或0.2%,至12,602.26点,但尾盘缩减日内的大部份跌幅,因传闻欧洲领导人在缓和欧债危机方面取得进展,而美国最高法院支持医改法案的裁决打压大型医疗保险股.[ID:nSB8546765] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 192.160 2.13 36324 14.909 0.06 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.400 -1.23 41731 3.228 0.24 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.360 -1.19 239477 82.801 -0.42 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 37.580 -0.53 83007 19.438 0.61 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 125.320 -1.13 60075 9.723 0.03 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 87.130 -0.66 32338 6.760 0.45 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.690 -2.00 504492 67.796 -0.52 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 42.590 -2.36 22883 3.304 -0.17 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 12.260 -1.13 216174 9.512 0.13 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.040 -1.64 99020 11.669 -0.94 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.110 -0.61 22752 5.646 -0.59 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.380 -3.13 17297 3.318 -0.67 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.340 -2.60 17723 1.190 -50.41 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.520 -3.80 51887 0.236 -4.12 (完) --整理 梁慧仪