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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月29日

路透香港6月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7587港元HKD=)

  美国股市周四下跌,道琼工业指数.DJI收跌24.75点,或0.2%,至12,602.26点,但尾盘缩减日内的大部份跌幅,因传闻欧洲领导人在缓和欧债危机方面取得进展,而美国最高法院支持医改法案的裁决打压大型医疗保险股.[ID:nSB8546765] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  192.160    2.13      36324            14.909       0.06
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.400   -1.23      41731             3.228       0.24
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.360   -1.19     239477            82.801      -0.42
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   37.580   -0.53      83007            19.438       0.61
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  125.320   -1.13      60075             9.723       0.03
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   87.130   -0.66      32338             6.760       0.45
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.690   -2.00     504492            67.796      -0.52
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   42.590   -2.36      22883             3.304      -0.17
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   12.260   -1.13     216174             9.512       0.13
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.040   -1.64      99020            11.669      -0.94
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.110   -0.61      22752             5.646      -0.59
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.380   -3.13      17297             3.318      -0.67
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.340   -2.60      17723             1.190     -50.41
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.520   -3.80      51887             0.236      -4.12 (完)

  --整理 梁慧仪

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