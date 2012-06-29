《香港重要政经日程》--6月29日-7月5日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
=====================今日香港主要政经消息==========================
6月29日(周五)
-- 公布5月份M-3货币供应.
-- 公布外汇基金总资产数字.
-- 中国有色矿业(1258.HK)首日挂牌.
-- 佳讯控股(0030.HK)公布全年业绩.
-- 鸿宝资源(1131.HK)公布全年业绩.
-- 奥玛仕控股(0959.HK)公布全年业绩.
-- 雅天妮(0789.HK)公布全年业绩.
-- 中国卫生控股(0673.HK)公布全年业绩.
-- 中国投融资(1226.HK)公布全年业绩.
-- 润迅通信(0989.HK)公布全年业绩.
-- 中国大亨饮品(0209.HK)公布全年业绩.
-- 中民控股(0681.HK)公布全年业绩.
-- 沿海绿色家园(1124.HK)公布全年业绩.
-- 迪臣发展(0262.HK)公布全年业绩.
-- 四洲集团(0374.HK)公布全年业绩.
-- 嘉利国际(0647.HK)公布全年业绩.
-- 景福集团(0280.HK)公布全年业绩.
-- 蒙古能源(0276.HK)公布全年业绩.
-- 笔克远东(0752.HK)公布中期业绩.
--09:00 宝源控股(0692.HK)股东特别大会.
--09:00 潍柴动力(2338.HK)在中国举行股东周年大会.
--09:30 中国铝业(2600.HK)在中国举行股东周年大会.
--10:00 汇源果汁(1886.HK)股东周年大会.
--10:30 中国燃气(0384.HK)全年业绩记者会.
*--11:00 国家发改委与深圳市政府介绍前海深港现代服务业合作区记者会.
--11:30 北京建设(0925.HK)股东周年大会.
--14:00 中联重科(1176.HK)在中国举行股东周年大会.
--14:30 大成食品(3999.HK)股东周年大会.
*--14:30 CEPA补充协议签署仪式.
--15:00 中信资源(1205.HK)股东周年大会.
--15:30 泰山石化(1192.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月30日(周六)
--11:30 万佳锡业(0195.HK)股东周年大会.
--15:00 宏霸数码(0802.HK)于马来西亚举行股东周年大会.
7月1日(周日)
--08:00 香港特别行政区成立15周年,升旗典礼.
7月2日(周一)
-- 香港特别行政区成立纪念日补假,金融市场休市.
7月3日(周二)
-- 公布5月份零售销售数字.
-- 安永回顾上半年与展望下半年IPO市场记者会.
--09:30 联想集团(0992.HK)股东周年大会.
--10:30 龙源电力(0916.HK)在中国举行股东特别大会.
*--12:00 罗兵咸永道IPO市场回顾与展望记者会.
*--15:00 汇丰环球资产管理推出环球高收益债券产品记者会.
7月4日(周三)
-- 小南国(3666.HK)首日挂牌.
*7月5日(周四)
-- 中广核矿业(1164.HK)公布首季业绩.
--09:30 永义国际(1218.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布6月份PMI.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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