〔香港股市〕恒指开盘跌0.15%,6月有望录得涨幅

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透香港6月29日电---香港股市周五开盘走跌,本月最后一个交易日大陆中资股票则走坚,该类股本月表现始终相对逊色,抑制了恒生指数的涨幅.
恒生指数.HSI开盘跌0.15%,报18,996.57点,6月迄今上涨2%.
恒生国企指数.HSCE开盘上扬0.13%,本月下跌3.5%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 龚芳
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路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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