版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 09:47 BJT

〔香港股市〕恒指开盘跌0.15%,6月有望录得涨幅

路透香港6月29日电---香港股市周五开盘走跌,本月最后一个交易日大陆中资股票则走坚,该类股本月表现始终相对逊色,抑制了恒生指数的涨幅.

恒生指数.HSI开盘跌0.15%,报18,996.57点,6月迄今上涨2%.

恒生国企指数.HSCE开盘上扬0.13%,本月下跌3.5%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐